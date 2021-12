Dying Light propose un événement spécial pour Noël

L'HyperMode avec une réduction des dégâts de chute. Objectif local : tuer des ennemis à mains nus. Récompense : l'objet HyperArgument du lot de l'unité tactique d'Harran.

avec une réduction des dégâts de chute.

L'événement Super Crane à partir du 16 décembre (19h00). Objectif local : tuer des zombies en les jetant des toits. Récompense : le Volkatronix du pack Retrowave.

(19h00).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant un mois,. Ennemis inédits et récompenses spéciales sont donc au rendez-vous, dont certaines venant de packs payants qui ont été commercialisés ces dernières années. Deux phases sont organisées, la première se terminant le 16 décembre et la deuxième le 23.Une deuxième partie sera lancée par la suite, apportant de nouveaux petits événements et « un ennemi glacial », sans plus de détail supplémentaire.En parallèle, une mise à jour gratuite arrivera pour le DLC Hellraid, apportant plusieurs petites choses. Un nouvel ennemi, nommé le Seigneur Asmorod arrive, tout comme de nouvelles zones et de nouvelles quêtes. Cette dernière est d'ores et déjà disponible pour tous les possesseurs du DLC, lequel est vendu 9,99 €. Dying Light est pour rappel disponible depuis janvier 2015. Sa suite, Dying Light 2 , sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series en février 2022.