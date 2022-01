Dying Light propose l'événement « Spike's Story : Last Call » en guise d'adieu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sorti en 2015 et très apprécié des joueurs,. Afin de conclure sept ans de contenu en tout genre, Techland va lancer l'événement « Spike's Story : Last Call », demandant aux joueurs de participer à une dernière mission de sauvetage à Harran.Cette petite histoire se déroule directement après la fin du jeu et la défaite de Raïs et. Toutefois, les acolytes de Raïs ayant pris le contrôle, la tâche ne s'annonce pas facile. L'événement se déroulera en deux parties. La première, du 24 au 28 janvier, vous demandera d'aller récupérer les survivants, dont certains sont dotés d'équipements spéciaux, dans le but de les ramener dans une zone sécurisée aménagée par Spike. La récompense pour cette partie 1 est l'arme de mêlée « Crankshaft ».Quant à la deuxième partie, elle donnera son coup d'envoi le 28 janvier, sans plus de détails pour le moment. Pour toutes les informations relatives à cet événement, qui semble être synonyme de clap de fin pour, en tout cas pour les nouveautés, rendez-vous à cette adresse Dying Light 2 arrivera le 4 février, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.