Techland (Dying Light) développe un nouveau AAA en monde ouvert

C'est la nouvelle importante du jour :, à l'origine de la licence Dying Light,. D'après les premières informations partagées, le titre se déroulera dansDans l'équipe de développement, nous pouvons compter sur des vétérans de l'industrie et des anciens de CD Projekt RED. En effet, Karolina Stachyra, qui a travaillé sur The Witcher 2: Assassins of Kings et, endosse le rôle de « Narrative Director ». De plus, Arkadiusz Borowik est quant à lui « Narrative Lead ». Et ce n'est pas tout, nous pouvons également citer : Bartosz Ochman (, The Witcher 3) est l' « Open World Director » et David McClure () a été désigné comme le « Lead Game Designer ». Ainsi, comme nous pouvons le voir, Techland a su s'entourer de grands noms pour ce projet vidéoludique.D'ailleurs, Techland recrute, actuellement, de nouveaux talents pour rejoindre l'équipe en charge de ce nouveau AAA. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne disposons pas de plus de précisions à son sujet. Il y a fort à parier que dans les prochains mois, de plus amples informations seront disponibles et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.