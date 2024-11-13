PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de novembre 2024

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2024 à 17h51
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de novembre 2024.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de novembre 2024
Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.

D'ailleurs, sachez que PlayStation a, récemment, annoncé les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium en novembre 2024.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de novembre 2024

Au cours du mois de novembre 2024, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou au PS Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder, voici les jeux qui arrivent dans les catalogues PS Plus Extra et Premium, le 19 novembre 2024 : 
  • Grand Theft Auto V
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Dying Light 2: Stay Human
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Like a Dragon: Ishin
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • MotoGP 24
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Les Sims 4 : L'extension « Island Living »
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Digimon Survive
    • Version(s) → PS4.
  • Overcooked! All You Can Eat
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Stick Fight: The Game
    • Version(s) → PS4.
  • Clash: Artifacts of Chaos
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Killer Frequency
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Hungry Shark World
    • Version(s) → PS4.
  • Chivalry 2
    • Version(s) → PS4 et PS5.
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Comme toujours, au mois de novembre 2024, certains jeux dits « classiques » vont débarquer dans le catalogue du PS Plus Premium, à savoir
  • Synpase 2
    • Version(s) → PS VR2.
  • Blood Omen: Legacy of Kain
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Blood Omen 2
    • Version(s) → PS4 et PS5.
  • Resistance: Fall of Man
    • Version(s) → Non renseignée.
  • Resistance 2
    • Version(s) → Non renseignée.
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Les abonnements PlayStation Plus 

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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