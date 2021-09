Dying Light 2 : Techland précise les mécanismes du parkour et des combats

Notre approche était la suivante : faire en sorte que le combat et le parkour soient le plus possible intégrés l'un à l'autre et au monde.

Nous avons essayé de créer des situations aussi ouvertes que possible et de donner au joueur la liberté de mélanger les mouvements et les solutions. Cette approche bac à sable est quelque chose qui, selon nous, a été l'objectif du succès du premier jeu, et le sera également pour Dying Light 2.

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans une récente interview accordée à DualShockers , le studio derrièrea fait quelques déclarations concernant les mécanismes du titre, et plus précisément les mouvements. Selon, concepteur principal du jeu,Même siproposait un bon mélange de parkour et de combat, le deuxième opus devrait offrir une expérience plus intense et plus poussée, c'est du moins ce que souhaite. L'équipe veut en effet intégrer les systèmes du jeu original, mais les développer davantage.Par la suite, le concepteur a donné quelques exemples de combinaisons qui seront disponibles dans. Les joueurs pourront franchir des obstacles assez bas, le tout en donnant des coups de pieds aux ennemis, ou encore la possibilité de prendre appui sur l'un d'eux lorsqu'ils subiront des dégâts et qu'ils se retrouvent alors « pliés », pour ensuite frapper un ennemi qui arriverait par derrière.Pour rappel,est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour le 4 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire