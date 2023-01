Dying Light 2 : Techland a prévu plusieurs événements et surprises pour le premier anniversaire du jeu

Des détails sur les célébrations du premier anniversaire de Dying Light 2

Disponible depuis le 4 février 2022 sur la plupart des plateformes de jeu,. Pour l'occasion, Techland a prévu « une pléthore de célébrations », notammentD'après les dernières informations partagées, afin de remercier leur communauté,dont le pack Crane, pour les joueurs et les joueuses possédant à la fois Dying Light et Dying Light 2. Pour les récupérer, il convient de se rendre sur le site officiel . Sans oublier, d'autres « cadeaux nostalgiques », via les Twitch Drops, pour celles et ceux qui suivront le stream anniversaire (31 janvier, à 20h) et les autres streams Dying Light 2, jusqu'au 7 février 2023.En outre,: « Bloody Anniversary » et « Dropkick ». En réalisant l'objectif de « Bloody Anniversary », qui a lieu du 31 janvier au 9 février, les joueurs et les joueuses obtiendront les articles du pack Rais. Du 9 au 13 février, il sera possible d'accomplir un défi lié à l'événement « Dropkick », qui permettra à la communauté de récupérer gratuitement le pack Brecken.Par ailleurs,, nommée également « mise à jour destinée à la communauté #2 ». Celle-ci contient des améliorations et correctifs mais aussi le Cross-gen et de nouvelles capacités passives. Rappelons, d'ailleurs, que le studio compte suivre Dying Light 2 pendant encore plusieurs années.