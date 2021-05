Dying Light 2 partage sa date de sortie

Quand sort Dying Light 2 ?

Après un report et quasiment une année de silence, nous nous demandions tous ce qu'il en était de, avant que Techland, studio en charge de son développement, se montre un peu plus loquace. En effet, nous en avons appris un peu plus en ce début d'année 2021, avec quelques informations sur ce nouveau monde ouvert, plus grand et plus vivant que le premier opus. Toutefois, nous n'avions aucune nouvelle quant à sa, chose à laquelle a remédié le studio ce 27 mai.Techland nous avait donné rendez-vous ce 27 mai pour découvrir ce nouvel épisode, mais nous ne nous attendions pas forcément à découvrir toute de suite sa, d'autant plus que l'E3 arrive à grands pas. Cependant, la firme polonaise a bel et bien levé le voile sur cette information tant attendue par la communauté. Il va falloir patienter jusqu'aupour s'aventurer dans ce nouveau monde post-apocalyptique, qui est toujours jonché de zombies, tous aussi terrifiants les uns que les autres.En prime, nous avons eu le droit à une vidéo de gameplay (voir en-tête), une première depuis de nombreux mois, permettant de voir quelle direction avait finalement pris le studio, qui a appliqué quelques changements au titre depuis que nous l'avons vu pour la dernière fois. Qui plus est, nous apprenons que. Techland nous en dira un peu plus dans les mois à venir, au fur et à mesure que nous nous approchons de la. Notez également que les précommandes des différentes éditions sont également ouvertes.arrivera donc le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.