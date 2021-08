Dying Light 2 montre son parkour et ses combats dans une nouvelle bande-annonce

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

En attendant l'arrivée deen fin d'année, les développeurs continuent de nous en dévoiler un peu plus, pour augmenter l'attente. En cette fin de mois d'août, nous avons eu le droit à une nouvelle bande-annonce, avec du gameplay.Avec une verticalité plus importante que dans le premier épisode,. D'ailleurs, Techland a travaillé sur une pléthore de nouvelles animations relatives à ces déplacements, pour que le tout soit le plus réaliste possible. Mais si jamais escalader les murs n'est pas possible, sachez que deux nouveaux outils arrivent : un parapente et un grappin, offrant alors une multitude de nouvelles possibilités.Seulement, vous n'allez pas pouvoir survivre seulement en vous déplaçant. Vous allez également devoir vous battre. Là aussi, le studio polonais a voulu apporter quelques changements,. Les armes ne seront pas non plus les mêmes, étant donné que les armes à feu ont presque toutes disparu, et que vous allez devoir confectionner les vôtres.Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans le nouveau trailer ci-dessous. La sortie de Dying Light 2 Stay Human est toujours programmée pour le 7 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire