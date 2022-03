Dying Light 2 : MàJ du 18 mars, tous les détails

Mise à jour du 18 mars de Dying Light 2 Xbox La récompense PK Crossbow est correctement donnée aux joueurs, jouant en mode coopératif. Cette correction empêche l'apparition de nouveaux problèmes de ce genre.

Correction quant au prix du Korek Charm.

Correction d'un problème causant le crash du jeu, en cas de chargement de sauvegarde.

PC Correction quant au prix du Korek Charm.

Correction d'un problème causant le crash du jeu, en cas de chargement de sauvegarde.

PlayStation La récompense PK Crossbow est correctement donnée aux joueurs, jouant en mode coopératif. Cette correction empêche l'apparition de nouveaux problèmes de ce genre.

Correction quant au prix du Korek Charm.

Correction d'un problème causant le crash du jeu, en cas de chargement de sauvegarde.

Correction du problème : le jeu bloquait au démarrage ou lors du chargement d'une sauvegarde et affichait un message indiquant un contenu manquant.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la sortie officielle de Dying Light 2: Stay Human de son nom complet, les développeurs de chez Techland font preuve d'un suivi régulier et tentent, sans cesse, de corriger les problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, afin d'assurer une bonne expérience de jeu. Dans ce sens,sur les consoles PlayStation et Microsoft, mais aussi sur PC.mais corrige un certain nombre de soucis techniques et bugs. Sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français, selon chaque plateforme.Que vous soyez sur consoles ou sur PC, nous vous recommandons de télécharger et installer cette nouvelle mise à jour avant de vous replonger dans l'aventure Dying Light 2.Pour rappel,. Par ailleurs, si vous désirez vous procurer Dying Light sur consoles PlayStation, vous pouvez profiter de belles réductions sur des cartes PSN, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :