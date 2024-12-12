Dying Light 2 : L'événement Contes d'hiver de retour juste avant Noël

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 décembre 2024 à 14h30
Pour cette fin d'année 2024, oubliez les longs repas en famille et partez à la chasse au Démolisseur ou aux Virulents grincheux en participant à l'événement des Contes d'hiver dans Dying Light 2.
Dying Light 2 : L'événement Contes d'hiver de retour juste avant Noël
Pour beaucoup de personnes, Noël est associé à des décorations festives, des moments de partage avec ses proches, de délicieux repas et une ribambelle de cadeaux au pied du sapin. Mais dans le monde de Dying Light 2, la plus joyeuse fête de l'année a une saveur légèrement différente. Au milieu des lettres au Père Noël et des parachutages de cadeaux, des créatures infectées rôdent. D'autant que Villedor n'est pas décorée : si vous voulez profiter de cette ambiance festive, vous devrez agir !

Tout comme l'an dernier, Dying Light 2 fait revenir l'événement Contes d'hiver pour célébrer la fin d'année 2024. Intégré à la mise à jour 1.20 du titre, il propose aux joueurs de nombreuses missions mais aussi des objets exclusifs à récupérer auprès de Baka, l'énigmatique vendeur qui apparait lors des célébrations d'octobre et de décembre.

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La principale mission des Contes d'hiver sera de décorer le sapin des habitants des Villedor avec toutes les babioles que vous croiserez. Pour cela, terminez les différents contrats que Baka vous propose ou partez à la recherche de conteneurs disséminés aux alentours. Chaque décoration vous donnera accès à une monnaie événementielle à échanger contre des sucreries, une tenue de Krampus tueur et de nombreuses autres récompenses

Cependant, le temps des fêtes n'est pas synonyme de repos. Dans tout Villedor, les zombies viennent troubler les préparatifs. Ce sera à vous d'éliminer les trouble-fêtes, qu'il s'agisse du Démolisseur en neige et de ses sbires, les Infectés, les Virulents grincheux ou une toute nouvelle menace cracheuse de glace. Les parachutages seront d'ailleurs leurs cibles de prédilection : défendez-les bec et ongle pour que ce butin soit vôtre !

En bonus, tous les joueurs qui se connecteront avant la fin de l'événement pourront obtenir le bundle Au-dessus des lois gratuitement. Les Contes d'hiver de Dying Light 2 sont disponibles en jeu depuis le 11 décembre 2024 et dureront jusqu'au 2 janvier 2025.
En plus de toutes les festivités de fin d'année, la mise à jour 1.20 de Dying Light 2 rend le prologue plus simple, afin que les nouveaux joueurs puissent plus rapidement passer à l'action. Enfin, plusieurs problèmes et bugs techniques sont corrigés, notamment ceux liés au mode coopératif. Pour conclure, rappelons que Dying Light 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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