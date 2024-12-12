Dying Light 2 : L'événement Contes d'hiver de retour juste avant Noël



le 12 décembre 2024 à 14h30 Publié par Justine Manchuelle le 12 décembre 2024 à 14h30

Pour cette fin d'année 2024, oubliez les longs repas en famille et partez à la chasse au Démolisseur ou aux Virulents grincheux en participant à l'événement des Contes d'hiver dans Dying Light 2.