Dying Light 2 : Heure de sortie et prétéléchargement

Heure de sortie de Dying Light 2

PS4/PS5 → Dès 0h00 le 4 février

→ Dès 0h00 le 4 février Xbox One/Series → Dès 0h00 le 4 février

→ Dès 0h00 le 4 février PC → Dès 1h00 le 4 février

PC Édition Standard → 42,89 € au lieu de 69,99 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sept ans après la sortie de Dying Light et près de quatre ans après l'annonce de sa suite,, pour le plus grand plaisir de millions de joueurs, qui sont tombés sous le charme de cette aventure post-apocalyptique en monde ouvert.Avec un monde plus grand, dans une nouvelle zone géographique, de nouveaux ennemis et encore plus de difficultés pour survivre, l'expérience s'annonce plus intense, d'autant que Techland souhaite proposer une aventure encore plus poussée que le premier épisode, qui était, pour l'époque, en avance sur son temps. Après moult reports, nous allons pouvoir découvrirce 4 février et de nombreux joueurs, les plus impatients, se demandentLa très bonne nouvelle est que, ou presque, en début de journée. Techland ne souhaite pas faire attendre les joueurs et proposera une sortie, en France, en début de nuit, sur PC et consoles, comme vous pouvez le voir ci-dessous :Notez que l'heure de sortie mondiale est programmée à minuit sur consoles, et que sur PC, certains pourront y jouer plus tôt, dès le 3 février, notamment sur la côte ouest des États-Unis. Vous pouvez vous référer à l'image publiée par Techland pour plus d'informations.Concernant le prétéléchargement, la bonne nouvelle est que. Sur Xbox, il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le télécharger. Sur PlayStation et PC, le prétéléchargement se débloquera 48 heures avant la sortie, soit le 2 février. De quoi démarrer sereinement cette aventure, qui sera agrémentée de plusieurs nouveautés dans les semaines et mois suivant sa sortie. Dying Light 2 sera donc disponible dès ce 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :