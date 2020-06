Dying Light 2 est « dans la dernière ligne droite » de son développement

Assez discret depuis plusieurs semaines, Dying Light 2 serait dans la dernière ligne droite de son développement et tout se passerait comme prévu, selon Techland.

Repoussé à une date indéterminée en début d'année,, à l'instar de Cyberpunk 2077 . Il y a peu, le journal polonais PolskiGamedev.pl avançait que le développement de(changement de direction, problèmes de management), ce qui faisait que le développement n'avançait pas à un rythme normal. Cependant, Ola Sondej, en charge de la relation presse et Tymon Smektala, game designer, ont réfuté tout problème de ce genre, et ont rassuré la communauté.Dans un entretien accordé à nos confrères de The Escapist ces derniers sont revenus sur les « problèmes » évoqués il y a peu,. Pour ce qui est du partage de nouvelles informations, il semblerait qu'il ne faille plus patienter très longtemps, étant donné qu'il y a « toute une équipe chez Techland qui travaille sur l'annonce de la date de sortie, et chaque élément d'information qui l'accompagne ». Tymon Smektala précisant même que cette équipe souhaite « surprendre les joueurs », avant de conclure, sans nous en dire trop, que « c'est la dernière ligne droite de ce projet, et nous avons besoin de votre soutien ».De ce fait, il est probable que, avec, pourquoi pas, une date de sortie et une potentielle compatibilité sur les consoles de nouvelle génération.