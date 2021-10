Dying Light 2 dévoile une collaboration avec Rosario Dawson (The Mandalorian)

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les épisodes desont l'occasion pour la communauté ded'en savoir toujours plus sur les coulisses du développement dequi rejoindra nos consoles et PC le 4 février 2022. Dans ce dernier épisode,a décidé d'en dire un peu plus sur l'un des nouveaux personnages majeurs du titre, à savoirElle sera incarnée par l'actrice(The Mandalorian, Sin City) et jouera un rôle important dans l'histoire. Elle cherchera en effet à se venger à tout prix des personnes qui ont pu lui faire du tort, et les choix que les joueurs feront auront un véritable impact sur la voie qu'empruntera: soit elle voudra faire le bien autour d'elle, ou soit elle cherchera la vengeance à tout prix. Par ailleurs, son destin sera également entre les mains d'Aiden, car ses décisions influeront aussi sur son avenir.Par ailleurs, ce numéro dea mis en lumière le processus d'enregistrement de la musique créée par, le tout dans les studios d'Abbey Road, avec le thème principal « Run, Jump, Fight », dévoilé pour la première fois.Pour rappel,est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour le 4 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire