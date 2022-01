Dying Light 2 dévoile son mode coopération et compare les versions old-gen et next-gen

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Techland nous avait donné rendez-vous pour le dernier épisode de sa série Dying 2 Know, laquelle a pour objectif de nous en apprendre davantage sur différents aspects de. À quelques jours de sa sortie, le studio polonais a donc fait le choix de nous montrer, enfin,. Ainsi, le jeu de survie pourra être joué jusqu'à quatre joueurs et chaque progression sera sauvegardée si l'un des joueurs veut reprendre sa partie en solo (progression du personnage, objets trouvés, etc.).Plus intéressant encore,, bien que l'hôte de la partie reste maître de la décision finale. L'intégralité du jeu pourra se faire en coopération, si tel est votre souhait.Dans le même temps, et comme attendu par une grande partie de la communauté,. Bien que plus fluide et dynamique sur next-gen, le résultat reste très bon, d'après les images, sur l'ancienne génération de consoles. Vous pouvez le constater par vous-même dans la vidéo ci-dessous (à partir de la sixième minute). Nous devrions normalement avoir d'autres images de gameplay sur PS4/Xbox One avant la sortie du titre.Une dernière séquence de gameplay a été dévoilée, nommée « The Reason », dans laquelle nous en apprenons un peu plus sur le passé d'Aiden, protagoniste, et de sa sœur disparue, Mia. Les personnages que nous aurons l'occasion de croiser (humains comme morts-vivants) sont également passés en revue.Pour rappel, la sortie dese fera le 4 février 2022.