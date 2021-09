Dying Light 2 aura un total de 200 armes et auront une durée de vie plus ou moins limitée

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Dans une nouvelle vidéopubliée par, le studio est en effet revenu sur l'un des éléments essentiels de, son arsenal. Dans le premier opus, les joueurs avaient la possibilité de crafter leurs armes, mais elles avaient toutes une durée de vie limitée. Pour, le système sera similaire, mais avec quelques petites différences.Tout d'abord, selon, tandis que d'autres seront d'une qualité supérieure, mais seront tout de même en ruine. De ce fait, si une seule pièce d'acier devrait suffire pour la conception d'une machette de qualité supérieure, il faudra en revanche assembler plusieurs morceaux venant tout droit d'un panneau stop aiguisé et d'un morceau de tuyau pour obtenir une lame moins efficace, par exemple.Selon le studio,de ce que nous pouvons trouver dans le monde entier, et. Il en sera de même pour les plus robustes même si elles résisteront plus longtemps.Au total,, et pour la petite histoire, l'un des concepteurs audio du titre a, sans faire exprès, cassé une vraie machette lors d'un enregistrement. Nous aurons donc le droit à des bruits plus vrais que nature.Pour rappel,est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour le 4 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire