Le jeu Donjons et Dragons du créateur de Star Wars Jedi est annulé

L'éditeur Hasbro vient d'annuler un jeu d'action-aventure Donjons et Dragons très prometteur. Développé par Giant Skull, le nouveau studio du créateur de Star Wars Jedi, ce projet ambitieux fait les frais d'une vaste réorganisation interne chez Wizards of the Coast, malgré le succès historique de la franchise.

Annoncé l'an dernier en attirant l'attention de la communauté, notamment parce qu'il était réalisé par le créateur de la licence Star Wars Jedi, très appréciée des joueurs, le projet d'un jeu autour de la licence Donjons et Dragons ne verra finalement pas le jour. C'est en tout cas ce qu'affirme Bloomberg.

Un coup d'arrêt inattendu pour Giant Skull

La lune de miel aura été de courte durée. Annoncé en grande pompe l'été dernier, le partenariat entre Wizards of the Coast, filiale de Hasbro, et le jeune studio Giant Skull vient de prendre fin prématurément. Le projet, un jeu d'action-aventure solo prenant place dans le riche univers de Donjons et Dragons, a tout simplement été annulé alors qu'il n'en était qu'à ses premières étapes de développement. Un coup dur pour l'équipe dirigée par Stig Asmussen, un vétéran de l'industrie reconnu pour son travail remarquable sur la trilogie originelle God of War et la récente saga Star Wars Jedi.

Développé sous Unreal Engine 5, ce titre mystérieux promettait une narration immersive, des combats héroïques et des mécaniques de déplacement exaltantes. Une formule qui n'est pas sans rappeler les précédents succès de son réalisateur. Selon les informations rapportées par le journaliste Jason Schreier, cette décision brutale s'inscrit dans le cadre d'une restructuration plus globale chez Wizards of the Coast.

Des relations qui restent cordiales

Malgré cette déconvenue, les deux parties affichent une volonté d'apaisement. L'éditeur américain a tenu à clarifier sa position officielle concernant cette rupture de contrat précoce.

Nous évaluons les concepts à chaque étape de leur développement. Bien que nous ayons décidé de ne pas donner suite à un concept initial de Giant Skull, nous avons un grand respect pour Stig Asmussen et son équipe et nous attachons une grande importance à notre collaboration continue.

De son côté, Stig Asmussen s'est voulu rassurant en affirmant que la situation du studio restait saine. Wizards of the Coast se dit d'ailleurs ouvert à de nouvelles propositions de la part du développeur, laissant la porte entrouverte pour de futurs projets communs. C'est le deuxième jeu D&D annulé, après le projet de Starbreeze, les développeurs de PAYDAY.

Le futur de la franchise après Baldur's Gate 3

Cette annulation soulève inévitablement des questions sur la stratégie vidéoludique de Hasbro. Si le triomphe critique et commercial de Baldur's Gate 3 a prouvé l'immense potentiel de la licence, l'éditeur semble peiner à consolider son catalogue. L'industrie traverse une période économique complexe, marquée par de nombreuses annulations de jeux à gros budget, quel que soit le genre.













Toutefois, les amateurs de jeux de rôle ne sont pas totalement laissés pour compte. Un autre projet Donjons et Dragons, pour le moment nommé Warlock, est toujours en cours de production chez Invoke Studios, à qui l'on doit Dark Alliance. Ce jeu d'action-aventure à la troisième personne est attendu pour 2027. En parallèle, Hasbro continue de capitaliser sur le succès du titre de Larian Studios à travers d'autres médias, avec notamment une série télévisée en préparation et un roman centré sur le personnage d'Astarion.