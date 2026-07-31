Azeroth débarque sur table : Le crossover D&D x World of Warcraft enfin dévoilé

Une collaboration entre Dungeon & Dragons et World of Warcraft a été annoncée en juillet 2026 : l'univers d'Azeroth vous attend dans un livre de 256 pages.

C'est désormais officiel : les rumeurs qui agitaient la communauté de Dungeon & Dragons étaient bel et bien fondées. Dévoilé lors de la Gen Con en juillet 2026, le tout premier crossover officiel de la gamme Universes Beyond de Dungeons & Dragons se fera aux couleurs de l'univers mythique de Blizzard : World of Warcraft.

Dungeon et Dragons collabore avec WoW pour vous offrir une aventure exceptionnelle

Après plusieurs décennies de collaborations ponctuelles et d'extensions dérivées, Wizards of the Coast et Blizzard Entertainment s'associent pour ramener l'univers d'Azeroth sur Dungeon & Dragons dans une extension complète. Vous pouvez ainsi vous attendre à évoluer avec un livre de règles de 256 pages pour pouvoir recréer vos personnages favoris de WoW, voire en imaginer de nouveaux.

Si vous faites partie des amateurs du MMORPG de Blizzard, vous ne serez pas déçu : 13 classes emblématiques du jeu seront de la partie, par exemple le l'Évocateur et le Chevalier de la mort, et elles seront accompagnées de 9 sous-classes inédites ou remaniées, pour un total de plus de 40 spécialisations. Qui plus est, vous retrouverez toutes les races jouables de WoW.

Le livre vous conduira en outre vers 7 donjons emblématiques d'Azeroth, dont la plupart sont empruntés à Vanilla :

Azjol-Nérub

Les Profondeurs de Brassenoire

Les Mortemines

Hache-Tripes

Le Repaire d'Onyxia

Le Monastère Écarlate

Le Donjon d'Ombrecroc

Votre aventure sera bien entendu rythmée par des rencontres et des combats avec des créatures bien connues des joueurs de WoW, telles que les Satyres, les Marcheurs du Vide, ou encore, les oppressants mais amusants Murlocs.

Comme sur le MMORPG, vous composerez avec un système de faction, de renom et de métiers, et vous pourrez acquérir des montures et des mascottes.

Prolongez l'expérience dans la Citadelle de la Couronne de Glace

Pour aller au-delà du livre de base, un pack complémentaire dédié aux aventures de haut niveau (niveaux 16 à 20) est proposé. Il comprend 5 cartes-affiches ainsi qu'une aventure numérique dédiée qui mènera les joueurs jusqu'au Roi Liche, dans la Citadelle de la Couronne de Glace (ICC).

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes avec plusieurs options, allant du livre numérique au Collector's Edition Ultimate Bundle (incluant un étui sculpté avec dorures, l'ensemble des contenus physiques et numériques, une figurine Murloc exclusive et des objets numériques in-game pour World of Warcraft sur Battle.net).

L'accès anticipé est prévu pour le 3 novembre, et la sortie officielle le 17 novembre 2026, en même temps que le saison des Champions de Dungeon & Dragons.