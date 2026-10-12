Donjons & Dragons révèle une extension Star Wars, Tyro Squadron: Adventures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2026 à 11h53
Les joueurs de Donjons & Dragons et fans de Star Wars vont bientôt pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures dans une galaxie lointaine.
Donjons & Dragons révèle une extension Star Wars, Tyro Squadron: Adventures

En plus de proposer un crossover avec le très célèbre jeu World of Warcraft, Donjons & Dragons va, comme vous le savez probablement déjà, s'offrir une autre collaboration avec une licence de renom, Star Wars. D'ailleurs, il y a peu de temps, Wizards of the Coast a annoncé l'extension Star Wars Tyro Squadron: Adventures pour Donjons & Dragons.

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L'extension Star Wars Tyro Squadron: Adventures de D&D dévoilée

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C'est lors de la ComicCon de New York de cette année 2026 que Wizards of the Coast a levé le voile sur la collaboration entre D&D et Star Wars. Ce crossover donnera naissance à une extension, baptisée Tyro Squadron: Adventures. Selon les informations partagées, notamment sur Twitter/X, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un nouveau livre de règles de bases D&D x Star Wars. 

Pour compléter son annonce, qui propose quelques visuels, Wizards of the Coast a précisé que l'extension Tyro Squadron: Adventures invitera la communauté à affronter l'Empire, et ce, « en tant que membre d'une équipe secrète de Rebelles ». L'équipe a également indiqué que le tout s'étend sur la trilogie originale.

Des détails supplémentaires à venir sur l'extension Tyro Squadron: Adventures

Pour autant, à l'heure actuelle, les informations sont encore maigres concernant l'extension Star Wars nommée Tyro Squadron: Adventures, à destination de Donjons & Dragons. Wizards of the Coast promet de nouveaux détails en avril 2027, soit durant l'événement Star Wars Celebration. Il y a fort à parier que la firme profitera de ce moment-là pour révéler la date de sortie de cette extension Donjons & Dragons, qui attirera sans nul doute les fans de l'univers de George Lucas.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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