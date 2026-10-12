Donjons & Dragons révèle une extension Star Wars, Tyro Squadron: Adventures

Les joueurs de Donjons & Dragons et fans de Star Wars vont bientôt pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures dans une galaxie lointaine.

En plus de proposer un crossover avec le très célèbre jeu World of Warcraft, Donjons & Dragons va, comme vous le savez probablement déjà, s'offrir une autre collaboration avec une licence de renom, Star Wars. D'ailleurs, il y a peu de temps, Wizards of the Coast a annoncé l'extension Star Wars Tyro Squadron: Adventures pour Donjons & Dragons.

L'extension Star Wars Tyro Squadron: Adventures de D&D dévoilée

C'est lors de la ComicCon de New York de cette année 2026 que Wizards of the Coast a levé le voile sur la collaboration entre D&D et Star Wars. Ce crossover donnera naissance à une extension, baptisée Tyro Squadron: Adventures. Selon les informations partagées, notamment sur Twitter/X, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un nouveau livre de règles de bases D&D x Star Wars.

Pour compléter son annonce, qui propose quelques visuels, Wizards of the Coast a précisé que l'extension Tyro Squadron: Adventures invitera la communauté à affronter l'Empire, et ce, « en tant que membre d'une équipe secrète de Rebelles ». L'équipe a également indiqué que le tout s'étend sur la trilogie originale.

To corners you've never explored in a galaxy far, far away, take the fight to the Empire as part of a secret Rebel crew spanning the Original Trilogy in D&D | Star Wars, Tyro Squadron: Adventures. And...a new D&D | Star Wars Core Rules book is coming to your table as well. We'll see you live at @starwars celebration in April! — Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) October 9, 2026

Des détails supplémentaires à venir sur l'extension Tyro Squadron: Adventures

Pour autant, à l'heure actuelle, les informations sont encore maigres concernant l'extension Star Wars nommée Tyro Squadron: Adventures, à destination de Donjons & Dragons. Wizards of the Coast promet de nouveaux détails en avril 2027, soit durant l'événement Star Wars Celebration. Il y a fort à parier que la firme profitera de ce moment-là pour révéler la date de sortie de cette extension Donjons & Dragons, qui attirera sans nul doute les fans de l'univers de George Lucas.