D&D x WoW : Classes de héros et races jouables, les options de création se dévoilent

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 novembre 2026 à 18h01
Attendu pour novembre en version anglaise, le livre de règles D&D x WoW continue de se dévoiler. Des 16 races jouables aux mécaniques adaptées pour les Classes de Héros comme le Chevalier de la Mort, nous en savons un peu plus au sujet de vos possibilités pour votre personnage.
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D&D x WoW : Classes de héros et races jouables, les options de création se dévoilent

Les amateurs de Dungeons & Dragons et de WoW sont enthousiasmés depuis l'été dernier ; l'arrivée d'une extension axée sur l'univers du célèbre MMORPG de Blizzard arrive en novembre en version anglaise, et plus tard en 2027 en français. Les détails concernant le bestiaire, les donjons et les métiers ont déjà été partagés, et nous savons à présent plus au sujet des possibilités créatives en matière de classes et des races disponibles.

Des classes et des sous-classes au programme

Avec le livre WoW de D&D, il ne faudra pas choisir sa classe à la légère, et une réflexion préalable risque d'être nécessaire au regard de l'étendue des possibilités, proposées à partir des contenus de Vanilla jusqu'à Midnight. Des conseils seront énoncés via le kit de départ, et chacune disposera de ses propres sorts, dons et Eldritch Invocations

Pour jouer un paladin, choisissez la classe Paladin du Player's Handbook. Vous pouvez choisir l'une des trois spécialisations pour guider votre choix de sous-classe, de sorts et de dons : sacré, protection ou vindicte.

Les « Classes de Héros » seront jouables ; il s'agit de classes spéciales comme le Chevalier de la Mort, le Chasseur de Démons ou l'Évocateur. Étant donné qu'elles sont très puissantes dans l'univers de WoW, le guide conseille de commencer directement au niveau 3 ou plus. Au regard de leurs pouvoirs dévastateurs, le guide recommande de ne pas les faire débuter au niveau 1, mais de démarrer directement au niveau 3 ou plus. 

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Pour réussir à intégrer ces classes uniques dans les règles de D&D sans tout réinventer, le guide propose des adaptations astucieuses. Par exemple, pour incarner un Chevalier de la Mort, le joueur commence par choisir la classe de base du Paladin dans le Manuel des Joueurs de D&D, puis y ajoute une sous-classe inédite conçue pour le projet, appelée le « Serment de la Lame d'ébène ». Cette sous-classe vient alors transformer les sorts et les capacités classiques du Paladin pour les remplacer par des pouvoirs sombres et typiques du Chevalier de la mort.

D&D x WoW : toutes les races du MMORPG seront jouables

En matière de donjons, la priorité est donnée au tout premier WoW, avec par exemple l'emblématique instance des Mortemines, mais ce ne sera pas le cas des races à incarner. Vous retrouverez un total de 16 races, avec parfois, des options de personnalisation plus poussées, que vous découvrirez au fil du livre.

  • Dracthyr   
  • Draenei   
  • Nain   
  • Terrestre   
  • Elfe   
  • Mort-Vivant 
  • Gnome   
  • Gobelin   
  • Haranir   
  • Humain   
  • Orc   
  • Pandaren   
  • Tauren   
  • Troll   
  • Vulpera   
  • Worgen   

Enfin, les thèmes récurrents du livre seront quant à eux variés entre les extensions : les combats entre les Anciens Dieux, les Dragons, les invasions du Fléau ou encore les tensions entre l'Alliance et la Horde. Pour ne pas brider votre créativité, vous aurez la permission explicite d'ignorer le canon et d'explorer avant tout les histoires que vous souhaitez raconter à votre table.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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