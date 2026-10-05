D&D x WoW : Donjons, métiers, factions... le contenu du livre se précise

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 octobre 2026 à 18h01
Annoncé cet été, le crossover tant attendu entre D&D et WoW commence à révéler son contenu. Zones emblématiques, gestion des métiers, système de factions et figures légendaires : découvrez tout ce que réserve cette extension de 256 pages.
D&D x WoW : Donjons, métiers, factions... le contenu du livre se précise

Annoncée en juillet, la collaboration entre Dungeons & Dragons et l'univers de World of Warcraft livre ses premiers secrets quelques mois plus tard, en octobre 2026. Une extension complète, sous la forme d'un livre de 256 pages, sera prochainement disponible, grâce au partenariat entre Wizards of the Coast et Blizzard Entertainment.

Un univers complet d'Azeroth transposé sur table : le livre WoW de D&D promet une immersion palpitante

Des zones et des donjons qui ont marqué l'histoire de WoW

Avec le livre D&D basé sur l'univers de WoW, vous serez en mesure d'explorer Azeroth comme bon vous semble, en découvrant progressivement toutes les zones du MMORPG jusqu'à The War Within. Chacune d'entre elles présentera un niveau recommandé, et plusieurs donjons seront ouverts. Que diriez-vous de pimenter l'aventure à travers les légendaires Mortemines, puis de poursuivre votre périple avec le Monastère écarlate, le Repaire d'Onyxia, Ombrecroc, les Profondeurs de Brassenoire, Hache-Tripes ou encore Azjol-Nerub ?

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Contrairement à ce qui se produit sur WoW, les boss des donjons sur D&D ne réapparaîtront pas une fois vaincus, que se passera-t-il alors ? Ce sera à vous d'en décider ; l'extension a été conçue pour être la plus flexible possible, laissant le champ libre à votre imagination. 

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Quoi qu'il en soit, une étape à ne pas manquer sera bien l'affrontement contre la terrible Onyxia. Le dragon veille jalousement sur des butins de qualité ; une quantité notable d'or qui vous permettra d'avancer dans vos métiers ou pour développer votre fief, ainsi que des équipements emblématiques, par exemple le T2 Paladin. En plus de cela, vous récupérerez des objets faisant référence à WoW, destinés aux fans chevronnés de la licence.

Quelles professions seront disponibles sur l'extension WoW de D&D ?

Côté métier, vous pouvez vous attendre à la même chose que sur WoW sur D&D. Des professions liées à la récolte et d'autres à l'artisanat seront à votre portée, y compris les secondaires.

Récolte

  • Archéologie
  • Pêche
  • Herboristerie
  • Mine
  • Dépeçage

Crafting 

  • Alchimie
  • Forge
  • Cuisine
  • Enchantement
  • Ingénierie
  • Calligraphie
  • Joaillerie
  • Travail du cuir
  • Couture

Augmentez votre réputation avec les factions d'Azeroth

Comme sur WoW, vous serez invité à interagir avec les factions qui peuplent le monde, et elles vous seront certainement très familières si vous connaissez bien le MMORPG. En effet, l'Aube d'argent, le Cercle cénarien, le Cercle terrestre, le Kirin Tor, le Cartel Gentepression, l'Accord de Valdrakken ou même la Ligue des explorateurs et le Reliquaire seront de la partie, et vous les croiserez tôt ou tard.

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En améliorant votre Renom avec les factions de D&D, vous débloquerez des avantages. Par exemple, en atteignant le rang Exalté avec l'Accord de Valdrakken, vous bénéficiez du titre d'Allié des dragons, et les dragons deviennent amicaux envers vous par défaut, à moins qu'ils ne soient corrompus.

Des créatures bien connues 

En parcourant le monde, le livre D&D vous fera vous confronter à diverses créatures que vous avez déjà rencontrées si vous jouez à WoW. Des Abominations, des Murlocs ou encore des Furbolgs vous barreront parfois la route, mais ils ne seront pas seuls. Des personnages issus du Lore sont aussi au programme, à l'instar d'Illidan Hurlorage, de Sylvanas, la Cheffe des Réprouvés, ou bien la reine des dragons, Alexstrasza.

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Date de sortie et version française

Rendez-vous le 17 novembre 2026 pour acquérir le livre D&D de WoW en anglais, ou en accès anticipé à compter du 3 novembre en version numérique sur D&D Beyond pour les abonnés Master Tier. La traduction officielle en français a été annoncée pour 2027, vous devrez donc faire preuve d'un peu de patience pour parcourir Azeroth sur table si la langue de Shakespeare n'est pas votre amie.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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