Prime Gaming Luna offre 11 jeux en septembre 2026, dont trois DOOM

Pour le mois de septembre 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 11 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la belle sélection de septembre 2026 dans notre article.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois de septembre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour septembre 2026

Ainsi, pour ce mois de septembre 2026, nous retrouvons 11 jeux, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de High on Life, mais aussi des licences plus reconnues, comme celle de DOOM. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en septembre 2026 via Prime Gaming.

Jeu Date d'arrivée Plateforme War Hospital 3 septembre 2026 Epic Games Store Just Die Already 3 septembre 2026 Epic Games Store Drop Duchy 10 septembre 2026 Epic Games Store DOOM + DOOM II 10 septembre 2026 Code GOG Botany Manor 10 septembre 2026 Epic Games Store DOOM Eternal 17 septembre 2026 Code Microsoft Rims Racing 17 septembre 2026 Epic Games Store Wall World 2 17 septembre 2026 Amazon Games App Hue 24 septembre 2026 Epic Games Store The Da Vinci Cryptex 24 septembre 2026 Code Legacy Games High on Life 24 septembre 2026 Epic Games Store

Les jeux Luna de septembre 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de septembre 2026, avec encore une très belle liste :

Jeu Star Wars: Outlaws Avatar: Frontiers of Pandora King of Tokyo It's Quiz Time: Guinness World Records Bowling Mayhem Cranium Planet

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.