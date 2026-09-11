Prime Gaming Luna offre 11 jeux en septembre 2026, dont trois DOOM

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2026 à 11h36
Pour le mois de septembre 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 11 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la belle sélection de septembre 2026 dans notre article.
Prime Gaming Luna offre 11 jeux en septembre 2026, dont trois DOOM

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois de septembre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour septembre 2026

doom-prime-gaming

Ainsi, pour ce mois de septembre 2026, nous retrouvons 11 jeux, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de High on Life, mais aussi des licences plus reconnues, comme celle de DOOM. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en septembre 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
War Hospital 3 septembre 2026 Epic Games Store
Just Die Already 3 septembre 2026 Epic Games Store
Drop Duchy 10 septembre 2026 Epic Games Store
DOOM + DOOM II 10 septembre 2026 Code GOG
Botany Manor 10 septembre 2026 Epic Games Store
DOOM Eternal 17 septembre 2026 Code Microsoft
Rims Racing 17 septembre 2026 Epic Games Store
Wall World 2 17 septembre 2026 Amazon Games App
Hue 24 septembre 2026 Epic Games Store
The Da Vinci Cryptex 24 septembre 2026 Code Legacy Games
High on Life 24 septembre 2026 Epic Games Store

prime-gaming-septembre-2026

Les jeux Luna de septembre 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de septembre 2026, avec encore une très belle liste : 

Jeu
Star Wars: Outlaws
Avatar: Frontiers of Pandora
King of Tokyo
It's Quiz Time: Guinness World Records
Bowling Mayhem
Cranium Planet

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Prime Gaming : Les jeux d'octobre 2024, avec DOOM Eternal et BioShock Remastered
DOOM Eternal 11 octobre 2024

Prime Gaming : Les jeux d'octobre 2024, avec DOOM Eternal et BioShock Remastered

Amazon continue de proposer des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour le mois d'octobre 2024, comprenant DOOM Eternal.
DOOM Eternal aurait généré 450 millions de dollars
DOOM Eternal 01 mars 2021

DOOM Eternal aurait généré 450 millions de dollars

Près d'un an après sa sortie, en mars 2020, nous apprenons que DOOM Eternal aurait généré 450 millions de dollars lors de ses neuf premiers mois de commercialisation.
DOOM Eternal : Le DLC The Ancient Gods ne nécessite pas le jeu de base
DOOM Eternal 31 août 2020

DOOM Eternal : Le DLC The Ancient Gods ne nécessite pas le jeu de base

Voici une bonne nouvelle pour les joueurs souhaitant découvrir l'univers de DOOM Eternal : le DLC The Ancient Gods ne nécessitera pas l'achat du jeu de base.

commentaire (0)