DOOM Eternal : Les configurations PC

Retrouvez dans notre article les configurations minimale et recommandée pour la version PC de DOOM Eternal.

Configurations PC DOOM Eternal

Configuration minimale

Système d’exploitation → Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64)

→ Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64) Processeur → Intel Core i5 @ 3,3 GHz ou supérieur / AMD Ryzen 3 @ 3,1 GHz ou supérieur

→ Intel Core i5 @ 3,3 GHz ou supérieur / AMD Ryzen 3 @ 3,1 GHz ou supérieur RAM → 8 Go

→ 8 Go Cartes graphiques → NVIDIA Geforce GTX 970 (4Go), GTX 1060 (6Go) / AMD Radeon R9 290 (4Go), RX 470 (4Go)

→ NVIDIA Geforce GTX 970 (4Go), GTX 1060 (6Go) / AMD Radeon R9 290 (4Go), RX 470 (4Go) Stockage → 50 Go d’espace disque disponible

→ 50 Go d’espace disque disponible Notes supplémentaires → Cela permettra d'avoir du 1080p, 60 fps en basse qualité.

Configuration Recommandée

Système d’exploitation → Windows 10 (x64)

→ Windows 10 (x64) Processeur → Intel Core i7 6700k ou supérieur / AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur

→ Intel Core i7 6700k ou supérieur / AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur RAM → 16 Go

→ 16 Go Cartes graphiques → NVIDIA Geforce GTX 1080 (8Go), RTX 2060 (8Go) / AMD Radeon RX Vega56 (8Go)

→ NVIDIA Geforce GTX 1080 (8Go), RTX 2060 (8Go) / AMD Radeon RX Vega56 (8Go) Stockage → 50 Go d’espace disque disponible

→ 50 Go d’espace disque disponible Notes supplémentaires → Cela permettra d'avoir du 1440p, 60 fps en haute qualité.

Doom Eternal : Configuration Ultracauchemar

Système d’exploitation : Windows 10 (x64)

: Windows 10 (x64) Processeur : Intel Core i9-9900K ou supérieur / AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur

: Intel Core i9-9900K ou supérieur / AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur RAM : 16 Go

: 16 Go Cartes graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) ou AMD Radeon VII (16GB)

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) ou AMD Radeon VII (16GB) Stockage : 50 Go d’espace disque disponible

PC Édition Standard → 37,79 € au lieu de 60 € Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €

Xbox One Édition Standard → 57,95 € au lieu de 70 €



À quelques jours de la sortie de DOOM Eternal, ID Software et Bethesda, respectivement en charge du développement et de l'édition du titre, ont levé le voile sur les configurations PC. Il est souvent primordial de les examiner avant de faire l'acquisition d'un jeu afin de vérifier que votre ordinateur est bien en mesure de le faire tourner, et ne pas avoir de mauvaise surprise une fois l'achat effectué. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, il faudra être en possession d'une machine relativement puissante, et ce même pour la configuration minimale. Un Intel Core i5 @ 3.3 GHz (ou équivalent) est ainsi demandé en guise de processeur, alors qu'il faudra être équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB) (ou équivalent). Concernant le stockage interne, il ne faudra pas forcément faire de la place sur votre disque dur, étant donné que DOOM Eternal ne prendra que 50 GO. En prime, pour celles et ceux qui posséderaient un PC plutôt récent, Bethesda a également partagé une configuration « ultracauchemar ». Pour rappel, DOOM Eternal sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 20 mars prochain.