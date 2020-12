DOOM Eternal bénéficiera de plusieurs mises à jour en 2021

An end of year letter from @idSoftware to the amazing DOOM Eternal Community. pic.twitter.com/VlVT8Wxymk — DOOM (@DOOM) December 16, 2020

Sur les réseaux sociaux,. Ce dernier dispose déjà de. À l'approche de la nouvelle année, les développeurs du titre travaillent sans relâche afin de proposer à leurs joueurs. Intitulée, celle-ci sera naturellement, et permettra l'introduction de nouvelles mécaniques, mais aussi de nouveaux boss à vaincre, comme l'a déjà fait la première extension. Elle sera également. À l'heure actuelle, le studio n'a pas dévoilé sa date de sortie ni son prix. En plus de cette extension. Même si les détails de celle-ci restent flous, elle apportera des framerates plus élevés ainsi que des résolutions plus importantes, pour une qualité visuelle plus belle. Pour rappel, DOOM Eternal est disponible depuis mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC.