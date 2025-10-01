Lumière et Big Ben Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ces personnages ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer Lumière et Big Ben sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Big Ben et Lumière sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Activité paranormale au château de La Belle et la Bête » de Lumière

Interagissez avec votre boîte aux lettres pour découvrir un message, intitulé « Mes amis au Château », provenant de la Bête. Ce dernier vous explique qu'il n'a pas eu de nouvelles de Big Ben et Lumière depuis un moment et vous demande, ainsi, d'aller les voir dans son château. Un item est à récupérer dans le courrier.

C'est ainsi que vous obtiendrez la quête « Activité paranormale au château de La Belle et la Bête ».

Allez au Château des Rêves et entrez dans le royaume de La Belle et la Bête.

Parlez à Lumière dans le salon.

Vous devez préparer du combustible pour la cheminée, à partir de différents ingrédients que vous trouverez après un passage secret, qui est sur votre droite : Colza de château x 3 Papier de château x 1 Bois tendre de château x 1 Vous trouverez les ingrédients sur votre droite (deuxième image ci-dessous). Confectionnez le combustible pour cheminée à partir des éléments ramassés.

Donnez ensuite le combustible et les autres items à Lumière.

Discutez avec Lumière.

Attrapez le tableau volant, qui est dans la pièce, et accrochez-le près du piano, situé à l'entrée du royaume (troisième image ci-dessous).

Ramassez les objets et parlez-en à Lumière.

Suivez Lumière jusqu'au jardin et discutez avec lui.

Rejoignez le centre du jardin pour parler à Big Ben.

Retournez voir Lumière pour terminer la quête « Activité paranormale au château de La Belle et la Bête ».

Vous devez à présent aider Big Ben.







Accomplir la quête « Un mystère qui s'épaissit » de Big Ben

Parlez à Big Ben, après avoir obtenu la quête « Un mystère qui s'épaissit ».

Le personnage désire que vous l'aidiez à restaurer la roseraie du château. Pour cela, vous avez besoin de graines de rosier. Allez dans l'aile ouest pour vous rendre dans les quartiers du prince. Dans un coffre en bois, près d'un mur, vous pourrez récupérer les graines (première image ci-dessous). Retournez au centre du jardin et mettez les 4 graines de rosier dans les parcelles, autour du lampadaire.

Une fois que cela est fait, parlez à Big Ben, qui vous demande de fabriquer de l'engrais pour rosiers. Retournez dans votre Vallée et allez à une station d'artisanat pour confectionner l'engrais. Vous avez besoin des éléments suivants (certains sont dans le château) : Bois tendre de château x 8 Terre enrichie x 3 Pierre de château x 3 Si vous avez l'engrais pour rosiers, utilisez-le depuis votre inventaire pour l'ajouter à votre arrosoir.

Retournez dans le royaume de La Belle et la Bête pour arroser les quatre rosiers.

Ramassez, ensuite, les roses arc-en-ciel au sol.

Parlez à Big Ben, puis suivez-le pour rejoindre la pièce où se situe le piano.

Placez les roses arc-en-ciel dans les trois vases (troisième image ci-dessous).

Ramassez les items qui sont au sol et parlez à Big Ben.

Vous aurez, dès lors, terminé la quête « Un mystère qui s'épaissit » et vous obtiendrez une nouvelle mission.







Réaliser la quête « Belle, bouquin et bougie » de Lumière

Parlez à Lumière pour récupérer des éléments de décoration à placer dans le château : Le candélabre du pied va près des escaliers, en allant vers la pièce du prince (première image ci-dessous). La statue de lion est à positionner à l'étage, soit à gauche de l'entrée menant à la pièce du prince (deuxième image ci-dessous). Le globe terrestre est à placer dans la bibliothèque (troisième image ci-dessous).

Ramassez les items tombés au sol et allez en discuter avec Lumière.

Vous devez, à présent, rejoindre l'aile ouest pour trouver le livre ancien. En réalité, le livre est à trouver derrière un fauteuil vert, dans la pièce du prince (quatrième image ci-dessous).

Apportez le manuel domestique endommagé à Lumière.

Vous devez aller parler à La Bête dans votre Vallée, et plus précisément dans sa maison.

Dirigez-vous à une station d'artisanat pour utiliser la colle sur le manuel.

Montrez le livre à Lumière, dans le royaume de La Belle et la Bête.

Posez le manuel sur le pupitre, à côté dudit personnage.

Ramassez la troisième clé au sol et parlez-en à Lumière.

Vous obtiendrez un sac ainsi qu'une invitation.

Vous avez ainsi accompli la quête « Belle, bouquin et bougie » de Lumière. Vous pouvez, désormais, découvrir une nouvelle mission donnée par Big Ben.









Terminer la quête « Un guide pour mieux entretenir son château » de Big Ben

Parlez à Big Ben, après l'obtention de cette nouvelle quête.

Rendez-vous dans la cave du jardin (porte tout de suite à votre droite, après les premiers escaliers) pour récupérer l'argenterie.

Retournez près du piano pour placer l'argenterie sur la table noire.

Vous devez, maintenant, trouver les ingrédients suivants dans le château : Huître, qui est dans un coffre en bois dans le passage secret, adjacent à la bibliothèque. Crabominable, qui est au même endroit que l'huître. Sombre concombre, que vous pouvez dénicher sur une table dans la bibliothèque. Incongruyère, qui est placé sur une table dans la bibliothèque. Crime au beurre, que vous trouverez sur une table dans la bibliothèque.

Préparez, à présent, un plateau de charcuterie, depuis une marmite (il y en a une dans le passage secret).

Placez le plat sur la table près du piano, et prenez des nouvelles de Big Ben.

Rassemblez les items suivants pour confectionner des guirlandes de roses : Bois tendre de château x 8 Bouquet de roses arc-en-ciel x 3 Détritus de château x 3 Vous en trouverez dans des petits sacs en toile, dans le jardin (troisième image ci-dessous). Allez à une station d'artisanat pour fabriquer les guirlandes de roses.

Retournez dans le hall, où se situe le piano, pour placer les guirlandes.

Parlez, ensuite, à Big Ben pour lui dire que tout est prêt.

Allez dans votre inventaire pour équiper le masque que vous avez précédemment récupéré.

Prenez une photo de vous avec Big Ben et Lumière, et écoutez-les discuter de leurs souvenirs.

Parlez à Lumière, puis retournez dans votre Vallée pour accueillir Lumière.

Allez discuter avec la Bête dans sa maison, puis apportez la lettre à Big Ben dans le royaume.

Retournez dans votre Vallée pour, cette fois-ci, accueillir Big Ben.

Une fois que ce dernier est dans votre Vallée, parlez-lui, puis allez dans la maison de la Bête.

Discutez avec Big Ben.







Le mercredi 1er octobre 2025,s'est dotée de la mise à jour majeure et gratuite « Return to Beast's Castle ». Celle-ci a apporté plusieurs nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont deux nouveaux personnages en lien avec La Belle et la Bête, à savoirDans ce qui suit, nous vous expliquons pas à pasAvant tout, remarquons que, selon les informations partagées par Gameloft,requiert d'avoir invité La Belle et la Bête à rejoindre votre Vallée, et donc avoir accès au royaume adéquat. Si tel est le cas, voici la marche à suivre pour. Comme vous pourrez le constater, cela nécessite d'accomplir plusieurs quêtes données par lesdits personnages.Vous avez, dorénavant,. Ces derniers sont, à présent, des résidents de votre Vallée. Vous pouvez, maintenant, accomplir leurs quêtes respectives. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.