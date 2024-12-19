Disney Dreamlight Valley : Un objet est à récupérer gratuitement, mais faites vite

Gameloft a décidé de faire un cadeau aux joueurs et aux joueuses de Disney Dreamlight Valley, qui peuvent ainsi récupérer gratuitement un item durant ces prochains jours.

Disney Dreamlight Valley offre un cadeau à la communauté

Make your Valley a whole lot /cool/er with a Festive Blue Star - FREE in the Premium Shop this week!



Don't freeze on this offer - claim it before it disappears on December 25❄️ pic.twitter.com/K1rQ9G36lE — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 18, 2024





Comme chaque année, le jeu de simulation de Gameloft,, célèbre Noël avec sa communauté. En plus d'un événement spécial,Comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Il s'agit, pour être plus précis, de l'objet décoratif « Étoile bleue festive ». Si vous désirez récupérer cet élément, sachez qu'il vous suffit de lanceret de vous rendre dans la boutique premium, depuis le menu en jeu. Vous y verrez l'Étoile bleue festive, qui coûte 0 Pierres de lune.Remarquons tout de même que si vous désirez profiter de cette offre sur, il va falloir être rapide. Effectivement, ce cadeau ne sera plus disponible à partir du 25 décembre 2024. Il vous reste, donc, encore quelques jours pour l'obtenir.Rappelons, en outre, qu'à compter du 25 décembre prochain et jusqu'au 31, d'autres cadeaux vous attendront aux pieds de l'Arbre de Noël de Dreamlight, situé dans le Château des rêves.est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.