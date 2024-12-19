Disney Dreamlight Valley : Un objet est à récupérer gratuitement, mais faites vite

Gameloft a décidé de faire un cadeau aux joueurs et aux joueuses de Disney Dreamlight Valley, qui peuvent ainsi récupérer gratuitement un item durant ces prochains jours.
Comme chaque année, le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley
, célèbre Noël avec sa communauté. En plus d'un événement spécial, les développeurs ont prévu un petit cadeau, qui est disponible pendant quelques jours seulement, pour les joueurs et joueuses de Disney Dreamlight Valley
.
Disney Dreamlight Valley offre un cadeau à la communauté
Comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley peuvent, actuellement, obtenir un nouvel item, et ce, gratuitement
. Il s'agit, pour être plus précis, de l'objet décoratif « Étoile bleue festive ». Si vous désirez récupérer cet élément, sachez qu'il vous suffit de lancer Disney Dreamlight Valley
et de vous rendre dans la boutique premium, depuis le menu en jeu. Vous y verrez l'Étoile bleue festive, qui coûte 0 Pierres de lune.
Remarquons tout de même que si vous désirez profiter de cette offre sur Disney Dreamlight Valley
, il va falloir être rapide. Effectivement, ce cadeau ne sera plus disponible à partir du 25 décembre 2024. Il vous reste, donc, encore quelques jours pour l'obtenir.
Rappelons, en outre, qu'à compter du 25 décembre prochain et jusqu'au 31, d'autres cadeaux vous attendront aux pieds de l'Arbre de Noël de Dreamlight, situé dans le Château des rêves. Disney Dreamlight Valley
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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