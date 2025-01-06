Disney Dreamlight Valley : Un code « secret », donnant une récompense, a été trouvé

Un joueur de Disney Dreamlight Valley a découvert un code « secret », qui peut être rentré en jeu pour récupérer une récompense.
Comme d'autres jeux, sur Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de rentrer des codes
, communiqués par Gameloft, afin de glaner des récompenses (ressources, items, etc.). Or, cette fois-ci, un code « secret », qui donne un véritable cadeau en jeu, a été découvert par un joueur de Disney Dreamlight Valley
.
Un code « secret » lié à Hades découvert sur Disney Dreamlight Valley
En effet, sur Reddit, un internaute et joueur de Disney Dreamlight Valley
a partagé sa belle découverte : au cours d'une quête spécifique, le personnage Hades, introduit via le Passe d'extension The Storybook Vale, annonce un code pour le stand de Dingo. Celui-ci est, en réalité, un vrai code d'échange que les joueurs peuvent rentrer sur Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer une récompense
.
HADES15 is a REAL code!
byu/Malificent7276 inDreamlightValley
Toutefois, ne vous attendez pas à un item extraordinaire : en rentrant le code « secret », soit HADES15, via les paramètres du jeu, vous obtiendrez 3 carottes (par courrier, dans votre boîte aux lettres). Ce code « secret « de Disney Dreamlight Valley
fait ainsi office d'easter egg plutôt drôle, pensé par les développeurs de chez Gameloft.
Pour rappel, afin de rentrer un code d'échange sur Disney Dreamlight Valley
, il vous suffit de charger votre partie puis d'ouvrir le menu en jeu. Rendez-vous ensuite dans les paramètres, puis dans l'onglet « Aide » pour saisir un code d'échange.Disney Dreamlight Valley
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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