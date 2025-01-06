Disney Dreamlight Valley : Un code « secret », donnant une récompense, a été trouvé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2025 à 15h09
Un joueur de Disney Dreamlight Valley a découvert un code « secret », qui peut être rentré en jeu pour récupérer une récompense.
Disney Dreamlight Valley : Un code « secret », donnant une récompense, a été trouvé
Comme d'autres jeux, sur Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de rentrer des codes, communiqués par Gameloft, afin de glaner des récompenses (ressources, items, etc.). Or, cette fois-ci, un code « secret », qui donne un véritable cadeau en jeu, a été découvert par un joueur de Disney Dreamlight Valley.

Un code « secret » lié à Hades découvert sur Disney Dreamlight Valley

En effet, sur Reddit, un internaute et joueur de Disney Dreamlight Valley a partagé sa belle découverte : au cours d'une quête spécifique, le personnage Hades, introduit via le Passe d'extension The Storybook Vale, annonce un code pour le stand de Dingo. Celui-ci est, en réalité, un vrai code d'échange que les joueurs peuvent rentrer sur Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer une récompense.

HADES15 is a REAL code!
byu/Malificent7276 inDreamlightValley

Toutefois, ne vous attendez pas à un item extraordinaire : en rentrant le code « secret », soit HADES15, via les paramètres du jeu, vous obtiendrez 3 carottes (par courrier, dans votre boîte aux lettres). Ce code « secret « de Disney Dreamlight Valley fait ainsi office d'easter egg plutôt drôle, pensé par les développeurs de chez Gameloft. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour rappel, afin de rentrer un code d'échange sur Disney Dreamlight Valley, il vous suffit de charger votre partie puis d'ouvrir le menu en jeu. Rendez-vous ensuite dans les paramètres, puis dans l'onglet « Aide » pour saisir un code d'échange.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Août 2026)
Dreamlight Valley 30 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Août 2026)

Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Disney Dreamlight Valley : Ralph, comment débloquer ce personnage ?
Dreamlight Valley 29 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : Ralph, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : MàJ Pixel Perfect du 29 juillet 2026, patch notes et détails
Dreamlight Valley 28 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : MàJ Pixel Perfect du 29 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Pixel Perfect, déployée le 29 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.

commentaire (0)