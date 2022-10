Disney Dreamlight Valley : Tarte végétarienne, quelle est la recette ?

Recette de la Tarte végétarienne sur Disney Dreamlight Valley

Carotte Emplacement : Graine et carotte à acheter via le Stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine : 10 pièces étoiles/unité. Carotte : 66 pièces étoiles/unité.

Beurre Emplacement : À acheter via le garde-manger dans le restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 190 pièces étoiles.

Blé Emplacement : Graine et blé à acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine : 1 pièce étoile/unité. Blé : 3 pièces étoiles/unité.



Sur, il est possible de préparer différents plats, desserts et même boissons. À condition d'avoir rassemblé les bons ingrédients et avoir trouvé la recette adéquate. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous dévoilons ci-dessousAfin de préparer la, sur, il convient d'avoir accès au garde-manger du restaurant de Ratatouille. Pour cela, il faut avoir débloqué ledit personnage et avoir fait construire le bâtiment en question. En effet, le beurre, un des ingrédients nécessaires pour cette recette, ne peut être obtenu autrement.Notons que pour la, vous pouvez remplacer la carotte par un autre légume. Nous avons choisi celui-ci, car la carotte est peu chère et ne nécessite pas d'avoir débloqué de biome spécifique. De notre côté, nous avons essayé de remplacer ce légume par une courgette, et cela a également fonctionné.Dès que vous avez ces ingrédients en votre possession, vous pouvez vous diriger vers un poste de cuisine (celui dans votre maison ou bien dans le restaurant de Ratatouille). Interagissez avec et mettez les ressources dans la marmite. Finalement, cliquez sur « Commencer à cuisiner ». Veillez à avoir du charbon sur vous, car cela est demandé.Si vous avez bien suivi la recette, vous avez normalement obtenu une, qui est un plat 3 étoiles et dont la description est : « Une tarte chaude et savoureuse pleine de légumes ». Si vous décidez de manger cette tarte, vous récupérerez 683 d'énergie. En revanche, en la vendant, vous obtiendrez 340 pièces étoiles.À retrouver sur les consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Nintendo Switch et PC, Disneyfigure également dans le catalogue du Xbox Game Pass. Si vous débutez sur le jeu de Gameloft, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider.