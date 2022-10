Disney Dreamlight Valley : Sushi, quelle est la recette ?

Recette de Sushi sur Disney Dreamlight Valley

Riz Emplacement : Les graines peuvent être achetées au stand de Dingo, dans le biome Bayou de la Confiance

Thon (ou autre poisson : par exemple, une Carpe) Emplacement : Peut être pêché dans les Terres oubliées ou dans le Bayou de la Confiance.

(ou autre poisson : par exemple, une Carpe)

Sur, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir jusqu'à 165 recettes (à l'heure actuelle). Au vu de ce nombre plus que conséquent, et si vous souhaitez cuisiner des, nous vous faisons gagner du temps en vous expliquant, dans ce qui suit.Afin de cuisiner des, sur, il vous faut, au préalable, avoir débloqué un biome bien particulier, soit le Bayou de la Confiance. En effet, là-bas, vous pourrez obtenir les ingrédients nécessaires à la confection de ce plat. Comme indiqué ci-dessous, il semblerait que le thon peut être remplacé par tout autre poisson. Nous vous indiquons celui-ci, car il peut être pêché dans le Bayou de la Confiance, région de la Vallée dans laquelle vous pourrez également acheter des graines de riz.À partir du moment où vous avez ces ingrédients dans votre inventaire, allez à un poste de cuisine (celui de votre maison ou bien du restaurant de « Chez Remy »). Plongez ces ressources dans la marmite face à vous et cliquez sur « Commencer à cuisiner » (ce qui nécessite un morceau de charbon).Si vous avez bien suivi la recette, vous avez normalement du obtenir, qui est un plat 2 étoiles, dont la description en jeu est la suivante : « Du poisson cru frais servi avec du riz ». Manger unvous redonne 745 d'énergie. Vendre ce repas vous rapportera 202 pièces étoiles.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.