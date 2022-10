Disney Dreamlight Valley : Salade ranch, quelle est la recette ?

Recette de la Salade ranch sur Disney Dreamlight Valley

Laitue Emplacement : À acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille Coût : 3 pièces étoiles/graine

Poivron Emplacement : À acheter au stand de Dingo, dans la Forêt du Courage Coût : 50 pièces étoiles/poivron 12 pièces étoiles/graine

Maïs Emplacement : Les graines et des épis de maïs peuvent être achetés via le stand de Dingo, à la Plage enchantée Coût : 24 pièces étoiles/épi de maïs 15 pièces étoiles/graine

Tomate Emplacement : Graines et tomates sont disponibles via le stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : 33 pièces étoiles/tomate 8 pièces étoiles/graine

Oignon Emplacement : À acheter au stand de Dingo, dans la Forêt du Courage Coût : 50 pièces étoiles/graine



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de cuisiner de nombreux plats. Chaque repas possède une note.fait partie de ceux jugés cinq étoiles. Dans ce guide, nous vous indiquons quelle est la recette deet quels sont les ingrédients nécessaires pour la préparer.Pour préparer la, sur, vous aurez besoin de plusieurs ingrédients. La plupart d'entre eux ne peuvent être obtenus que via les stands de Dingo, positionnés dans des biomes bien spécifiques, notamment la Plage enchantée et la Forêt du Courage. Notons que, dans certains cas, vous pouvez directement acheter ladite ressource. D'autres fois, il vous faudra faire pousser des graines et récupérer les récoltes.Lorsque vous avez réuni tous ces ingrédients, dirigez-vous vers un poste de cuisine. Il y en a un dans votre maison ou bien dans le restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Interagissez avec et sélectionnez toutes les ressources précédemment citées. Cliquez, ensuite, sur « Commencer à cuisiner » (un morceau de charbon est demandé).Normalement, si vous avez suivi la recette, vous avez alors obtenu une. Il s'agit d'un plat 5 étoiles, dont la description est : « Une salade simple servie avec une sauce riche ». Manger unevous permet de récupérer 714 d'énergie. En vendant ce repas, vous récupérerez 396 pièces étoiles.Actuellement disponible en accès anticipé,est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est également disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.