Disney Dreamlight Valley : Porte secrète (quête), où la trouver et comment l'ouvrir ?

Terminer la quête de Mickey « Porte secrète » sur Disney Dreamlight Valley

Emplacement de la porte secrète

Ouvrir la porte secrète

Aigue-marine Nous en avons trouvé sur les roches minières de la Forêt du Courage.

Grenat De notre côté, c'est en brisant des roches minières dans la zone Esplanade que nous en avons obtenu.

Citrine Nous avons pu en collecter sur les roches minières du Bayou de la Confiance et au Plateau Ensoleillé.

Tourmaline Peut être obtenu en se rendant au Plateau Ensoleillé et en brisant les roches minières, présentes dans ce biome.



Sur, les joueurs et les joueuses doivent terminer de multiples quêtes, données par les PNJ. L'une d'entre elles, liée à Mickey, est nommée. Dans ce guide, nous vous expliquons comment, en vous indiquantAprès avoir atteint un certain niveau d'amitié avec Mickey, ledit personnage vous donnera. Discutez avec Mickey. Il vous donnera un coffre, qu'il vous faut ouvrir depuis votre inventaire. Ce faisant, vous obtiendrez un Souvenir, soit une image représentant une porte à demi cachée par un rideau et sertie de gemmes (comme sur l'image ci-dessous).Retournez parler à Mickey pour lui faire part de votre découverte. Cette image montre donc une porte secrète. Malheureusement, Mickey ne se rappelle plus où elle se situe. Pour vous aider à la trouver, il vous donne l'énigme suivante : « Tourelles et tours tu y contempleras : une porte pour chaque chose qui fut et sera ». Celle-ci indique, que vous trouverez au Château des Rêves.Rendez-vous donc au Château des Rêves. Une fois dans l'entrée, et lorsque vous faites face aux portes des royaumes de Rémy (Ratatouille), Wall-E et Vaiana, dirigez-vous sur votre droite. Derrière de petits arbustes, vous pourrez voir un rideau violet (comme sur l'image ci-dessous). Avancez-vous pour interagir avec l'élément. Vous avez, ainsi,, que Mickey recherche tant.Pour, il vous faudra effectuer certaines actions supplémentaires. En effet, après avoir interagi avec celle-ci et après avoir discuté avec Mickey, ledit personnage vous donnera la deuxième partie de l'énigme, qui est : « Tu n'auras besoin de clé d'aucune sorte. Trouve les bonnes pierres pour ouvrir la porte ». Vous l'aurez compris, il faut que vous trouviez, dont voici la liste complète :Une fois que vous avez récupéré un exemplaire de chacune de ces gemmes, retournez devant la porte secrète au Château des Rêves. Interagissez avec la porte pour y transférer les gemmes précédemment citées. Il ne vous reste plus qu'à entrer pour découvrir une pièce secrète, où Mickey a entreposé divers objets. Vous avez terminé la quête de Mickey, intitulée « Porte secrète ».Rappelons queest disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Le titre de Gameloft est à retrouver dans le Xbox Game Pass.