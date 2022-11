Disney Dreamlight Valley : Porridge aux fruits, quelle est la recette ?

Recette du Porridge aux fruits sur Disney Dreamlight Valley

Blé Emplacement : Graine et blé à acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine : 1 pièce étoile/unité. Blé : 3 pièces étoiles/unité.

Lait Emplacement : À acheter via le garde-manger du restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 230 pièces étoiles/unité.

Pomme Emplacement : À collecter dans la zone Esplanade.



En plus des nombreux plats de résistance à cuisiner sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de préparer divers desserts : biscuits, gâteaux, etc. Parmi eux,. Ainsi, dans cet article, nous vous dévoilons, tout en vous indiquant les ingrédients nécessaires à la confection de ce dessert.Pour réaliser la recette du, sur, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup avancé sur le titre. En effet, il est simplement demandé d'avoir débloqué le restaurant de Ratatouille, nommé « Chez Remy ». Les deux autres ingrédients peuvent être trouvés dans les biomes de départ. Notons, d'ailleurs, qu'il est tout à fait possible de remplacer la Pomme par des Framboises, que vous pouvez collecter dans la Prairie Tranquille.À partir du moment où vous avez tous ces ingrédients dans votre inventaire, dirigez-vous vers un poste de cuisine. Plongez ensuite lesdites ressources dans la marmite face à vous puis cliquez sur « Commencer à cuisiner » (vous avez besoin d'un charbon, pour cela).Normalement, vous avez alors obtenu un, qui est un dessert 3 étoiles. Sa description, à retrouver en jeu, est la suivante : « Un bol de porridge chaud avec des pommes et des fruits rouges ». Manger ce dessert vous permettra de récupérer 1 245 d'énergie. En le vendant, vous obtiendrez 359 pièces étoiles.Pour finir, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Nintendo Switch et PC. Le titre de Gameloft figure dans le catalogue du Xbox Game Pass. Plusieurs guides concernant, pouvant vous aider, sont disponibles dans nos colonnes.