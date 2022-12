Disney Dreamlight Valley : Pommes au caramel, quelle est la recette ?

Recette des Pommes au caramel sur Disney Dreamlight Valley

Pomme

Emplacement : À collecter sur les arbres fruitiers dans la zone Esplanade.

Canne à sucre Emplacement : Graines et canne à sucre à acheter au stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : Graines : 5 pièces étoiles/unité. Canne à sucre : 29 pièces étoiles/unité.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Afin de cuisiner différents repas, sur, il est impératif d'avoir, au préalable, trouver la recette dudit plat. À ce sujet, pour vous faire gagner du temps, nous vous dévoilons, dans ce guide,du dessert, tout en vous indiquant les ingrédients demandés et où les trouver.Préparer dessurest assez simple car seulement deux ingrédients sont demandés pour ce dessert. D'ailleurs, ces éléments se trouvent assez facilement, à condition d'avoir débloqué la Plage enchantée. Mais, sans plus tarder, voici la recette deset les ressources nécessaires à la préparation dudit dessert :À partir du moment où vous avez tous ces ingrédients dans votre inventaire, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à un poste de cuisine (celui de votre choix). Interagissez avec la structure et sélectionnez les éléments précédemment cités. Finalement, cliquez sur « Commencer à cuisiner » (un charbon est nécessaire).Ainsi, vous avez normalement obtenu des, qui est un dessert 2 étoiles et dont la description est la suivante : « De délicieuses pommes rouges recouvertes de délicieux caramel ». Notons, pour conclure, que manger desvous permet de récupérer 638 d'énergie. En revanche, vendre ce dessert, vous permettra d'obtenir 56 pièces étoiles.est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre de cette année. Le titre de Gameloft est à retrouver sur les consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Nintendo Switch, Mac et PC. De plus, le soft figure dans le catalogue du Xbox Game Pass. Plusieurs guides concernantsont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider.