Disney Dreamlight Valley : Pizza margherita, quelle est la recette ?

Recette de la Pizza margherita sur Disney Dreamlight Valley

Origan Emplacement : À trouver dans la zone Esplanade.

Tomate Emplacement : Graines et tomates sont à retrouver au stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : 33 pièces étoiles/tomate 8 pièces étoiles/graine

Fromage Emplacement : À acheter dans le garde-manger du restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 180 pièces étoiles/unité.

Blé Emplacement : Graines à acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille.



À l'heure actuelle,, développé et édité par Gameloft, propose une grande variété de repas à préparer (165 au total). D'ailleurs, pour chaque plat, il est nécessaire de trouver les recettes. Pour vous faire gagner du temps, nous vous donnons ci-dessous, surCuisiner une, sur, n'est pas très difficile. Au sujet des ingrédients nécessaires, il va vous falloir en récupérer plusieurs. Certains ne sont disponibles que dans des biomes bien spécifiques.À partir du moment où vous avez tous ces ingrédients dans votre inventaire, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à un poste de cuisine (celui de votre maison ou celui du restaurant de Ratatouille). Sélectionnez-les et plongez-les dans la marmite face à vous. Pour finir, cliquez sur « Commencer à cuisiner » (nécessite un charbon).Dès lors, vous avez normalement obtenu une, qui est un plat 4 étoiles. La description est la suivante : « Sauce tomate et mozzarelle. Un classique ! ». Manger unevous redonne 818 d'énergie. En vendre une permet de récupérer 336 pièces étoiles.Disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2022,est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est également disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.