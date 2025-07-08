Disney Dreamlight Valley : MàJ The Storybook Vale Partie 2 du 9 juillet 2025, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Août 2026)
Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Patch notes de The Storybook Vale Partie 2, MàJ du 9 juillet 2025 de Disney Dreamlight Valley
Nouveautés (pour les détenteurs du Passe d'extension The Storybook Vale)
- Retournez dans la Vallée et explorez « The Unwritten Realm », un vide tourbillonnant de pages de contes, là où les histoires oubliées disparaissent… et où celles à venir prennent vie !
- Découvrez Maléfique et aidez-la à éviter d'être effacée de l'existence.
- Plongez dans un livre de contes pour rencontrer Aurore selon une version « Dream Style » enchantée, en plus de son apparence classique.
- Aidez Maléfique et Aurore à s'installer dans la Vallée et terminez leurs quêtes d'amitié pour débloquer de nouveaux objets et tenues inspirés de leurs natures maléfiques ou bienveillantes.
- Équipez-vous du tout nouveau outil royal et maîtrisez le Filet Royal pour attraper les Anigamis, des êtres insaisissables incarnant les pages égarées du Lorekeeper.
- Utilisez les Anigamis pour compléter les contes du Lorekeeper, de véritables tapisseries interactives qui racontent les histoires des classiques Disney et Pixar.
- Découvrez ce que Maléfique et Hadès vous cachent encore dans leurs manches…
- Faites équipe avec de nouveaux alliés pour mettre fin aux plans maléfiques et sauver la Vallée une bonne fois pour toutes.
- De nouveaux packs spéciaux dans la boutique premium (achetés avec des Pierres de Lune) inspirés d'Aurore et de Maléfique seront disponibles pour tous les joueurs.
Changements et corrections (pour tous les joueurs et joueuses)
- Correction d'un problème dans la quête « Teapot Falls Trial » où les chaises ne pouvaient pas être placées correctement.
- Correction d'un problème dans la quête « Mistress of All Evil » où certains meubles ne pouvaient pas être placés à l'endroit requis.
- Correction d'un problème où le joueur ne recevait pas de récompense après avoir atteint le niveau maximum avec l'Oublié.
- Correction d'un problème dans la quête « Healing House » où Mirabel ne se rendait pas chez le joueur.
- Correction d'un problème où maintenir une touche directionnelle empêchait de passer correctement en mode placement diagonal.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient apparaître assis dans les airs près de la maison de Peter Pan.
- Correction d'un problème dans la boutique où fermer une fenêtre d'achat faisait remonter le menu vers une section différente.
- Correction d'un problème où les animations de PNJ liées aux fleurs n'avaient pas de temps de recharge.
- Correction d'un problème dans le mode Photo où la sélection passait automatiquement sur l'onglet des poses au lieu de rester sur la pose Sprint.
- Correction d'un problème où de petites lignes verticales pouvaient apparaître dans le menu du mode Photo.
- Correction d'un problème où il était impossible de marquer un objet comme favori ou caché via l'écran tactile s'il y avait plusieurs objets dans le catalogue.
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