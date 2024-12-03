Disney Dreamlight Valley : MàJ « Sew Delightful » du 4 décembre 2024, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Patch notes de la mise à jour « Sew Delightful » du 4 décembre 2024 de Disney Dreamlight Valley
Nouveautés (pour tous les joueurs et joueuses)
- Un nouveau personnage. Sally, du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack, rejoint la Vallée et apporte son style patchwork caractéristique aux récompenses de ses quêtes d'amitié !
- Un nouveau « Star Path ». Ajoutez un peu de fantaisie hivernale à votre Vallée avec le Star Path « Frost & Fairies ». Créez des tenues féériques pour votre avatar et décorez avec des meubles cristallins et d'autres récompenses enchanteresses.
- Encore plus de récompenses vous attendent ! Les joueurs qui ont récupéré tous les objets de la version gratuite et payante du Star Path « Frost & Fairies » peuvent continuer à s'amuser grâce à l'onglet Récompenses bonus, qui propose des variantes de couleurs et d'autres récompenses.
- L'événement « The Gift of Giving » est de retour : collectez du papier cadeau pour créer des décorations saisonnières et complétez votre collection de poissons festifs avec des espèces aquatiques saisonnières rares.
- Voulez-vous créer un bonhomme de neige ? En marge de l'événement « The Gift of Giving », gardez l'œil ouvert pour trouver un coffre dans l'Esplanade qui déclenchera une nouvelle tâche saisonnière.
- De nouveaux cadeaux sous le sapin saisonnier ! N'oubliez pas de jouer à la fin du mois de décembre pour profiter de nouvelles surprises saisonnières dans le Château des rêves.
- Des rotations hebdomadaires à profusion - venez chaque semaine afin de découvrir de nouveaux thèmes DreamSnaps pour gagner des pierres de lune - et économisez-les pour profiter des nouveaux contenus optionnels qui arrivent dans la boutique Premium.
- Économisez vos pièces étoiles : la boutique de Picsou reçoit de nouveaux articles à vendre, notamment des items inspirés du Roi Lion de Disney et d'autres provenant des maisons des villageois.
- Olà ! Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time et The Storybook Vale sont disponibles en portugais brésilien à partir de la mise à jour Sew Delightful.
Améliorations (pour tous les joueurs et joueuses)
DreamSnaps
- Ajout d'une nouvelle fonctionnalité « Top DreamSnaps of the Week ». Ce showcase présentera les 3 meilleures images de chaque défi hebdomadaire, dans l'ordre des points les plus élevés parmi les joueurs éligibles qui ont accepté de partager les soumissions. Les joueurs peuvent choisir de ne pas participer à cette fonction. En raison du respect de certaines règles et normes, les joueurs PlayStation ne sont pas éligibles pour participer à cette fonctionnalité.
Îles volantes/flottantes
- 4 îles volantes/flottantes inspirées des biomes Esplanade, Forêt du Courage, Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées arrivent !
- Donnez un nouveau look à votre vallée grâce à la rotation en 16 points ! Cette fonctionnalité permet aux joueurs de faire pivoter les maisons, les éléments du paysage et les meubles, et ce, à leur guise !
- Certains items (comme « Relaxing Oasis » et « Watering Hole ») comporteront désormais des zones où des meubles et des éléments du paysage à base d'eau pourront être placés.
Changements et corrections
- Correction d'un problème quant à l'apparence des chemins non bordés.
- Correction d'un problème lié à certains objets muraux qui s'affichaient sous un mauvais angle dans la boutique de Picsou ou dans la maison des joueurs.
- Correction d'un problème lié à Pumbaa qui demandait des recettes à base de porc comme cadeaux.
- Correction d'un problème lié à la non-apparition de certains objets dans le menu Collections.
- Correction de diverses erreurs de localisation.
- Correction d'un problème lié au jeu qui n'affichait pas l'heure actuelle de l'appareil.
- Ajout d'une icône sur les meubles de stockage de Touch of Magic dans le menu afin d'indiquer s'ils contiennent des items.
- Correction d'un problème lié à Mulan qui pouvait s'approcher trop près du joueur pendant l'animation Selfie.
- Correction d'un problème lié aux PNJ qui pouvaient se détourner du joueur pendant une conversation.
- Corrections de plusieurs problèmes visuels et d'écrêtage avec diverses combinaisons de vêtements.
- Amélioration de la résolution des textures de certains objets de la maison de Jack Skellington sur iOS.
- Correction d'un problème lié aux robes qui pouvaient se déformer lors d'une glissade (« gliding »).
- Correction de problèmes liés aux meubles en mode Édition.
- Correction d'un problème qui faisait que le menu DreamSnaps ne se chargeait pas pour certains joueurs.
- Quête « The Drawings » : Conçue comme une quête « secrète », une fenêtre pop-up de suivi de quête causant la confusion a été supprimée.
- Quête « A New Directive » : Correction d'un problème lié à la couverture BnL qui n'apparaissait pas.
- Quête « The Infestation » : Correction d'un problème lié à l'emplacement d'apparition des mites.
- Quête « Archery and Archrivals » : Correction d'un problème qui faisait que les joueurs ne pouvaient pas localiser les avis de recherche parce qu'elles apparaissaient dans des zones inaccessibles.
- Quête « The Company of the Wolf » : Correction d'un problème qui faisait que les joueurs ne pouvaient pas localiser tous les objets enterrés, qui apparaissaient dans des zones inaccessibles ou dans des zones avec lesquelles il était impossible d'interagir.
- Quête « A Tale of Stone and Fire » : Correction d'un problème qui faisait que Maui restait sur la Plage Enchantée.
- Ajout d'une fenêtre pop-up sur PlayStation afin d'expliquer que lorsque le cross-play est désactivé, les entrées DreamSnaps ne peuvent pas être envoyées.
- Quête « Old Fashioned Heist » : Correction d'un problème lié à Flynn qui n'entrait pas dans la forteresse.
- « Erreur d'achat #12 » : Ajout d'une fenêtre pop-up expliquant la désynchronisation entre les fichiers de sauvegarde en ligne et locaux en cas d'achat dans la boutique Premium.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de traverser le pont entre les zones « The Beanstalk Marshes » et « Mont Olympe ».
- Correction d'un problème lié aux « Tale Cone Flowers » qui pouvaient apparaître dans une section inaccessible sous le pont de « The Bind », provoquant un verrouillage lorsque les joueurs tentaient de les ramasser.
- Correction d'un problème lié à la suppression des Barbouilles qui n'était parfois pas prise en compte pour les tâches du Vallon des contes.
- Correction de plusieurs problèmes dans les biomes du Vallon des contes où les objets pouvaient tomber dans des endroits inaccessibles.
- Correction de plusieurs problèmes dans les biomes du Vallon des contes liés au fait que les joueurs pouvaient s'accrocher à l'environnement.
- Correction de plusieurs problèmes dans les biomes du Vallon des contes liés au fait que la caméra pouvait subir des collisions involontaires.
- Ajout d'une fenêtre pop-up d'indice concernant la troisième Épreuve afin de suggérer comment interagir avec une énigme basée sur l'arrosoir royal.
- Correction d'un problème lié aux effets visuels de la récolte qui n'étaient pas joués lors de la récolte de nourriture depuis des arbres ou des buissons dans le Vallon des contes.
- Correction d'un problème lié aux bloqueurs/matériaux qui pouvaient apparaître sur les surfaces d'eau.
- Correction d'un problème lié aux objets qui pouvaient apparaître trop proches sur l'aperçu 3D de la boutique Premium.
- Correction d'un problème lié à une parcelle d'arbre vide dans le biome « Everafter ».
- Correction d'un problème lié à certaines textures de « Library of Love » qui étaient en basse résolution sur iPad.
- Correction d'un problème lié à l'apparition des « Snippet Wings », qui ne figuraient pas dans la catégorie Planeurs.
- Correction d'un problème lié à plusieurs recettes qui aboutissaient sur un plat différent de celui prévu.
- Correction d'un problème lié à la Codicole qui n'avait pas de voix off.
- Correction d'un problème lié à l'utilisation des potions de buff de la pelle royale, qui permettait aux joueurs d'obtenir plus de souvenirs que prévu.
- Diverses autres corrections de problèmes, optimisations et améliorations.
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