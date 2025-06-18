Disney Dreamlight Valley : MàJ « Mysteries of Skull Rock » du 18 juin 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour « Mysteries of Skull Rock », déployée ce 18 juin 2025, sur Disney Dreamlight Valley.

Patch notes de la mise à jour Mysteries of Skull Rock du 18 juin 2025 de Disney Dreamlight Valley Nouveautés Poursuivez l'histoire de l'Oublié et explorez les profondeurs de Skull Rock pour découvrir ce (et surtout qui) s'y cache !

Une fois hors de Skull Rock, Peter Pan rejoint votre vallée avec des récompenses d'amitié dynamiques et de nouvelles quêtes. Gagnez sa confiance (et prouvez-lui que vous n'êtes pas un pirate traître) pour l'aider à reformer son équipage des Dreamlight Lost Boys.

L'Oublié peut désormais être accueilli comme un véritable villageois : débloquez la possibilité de passer du temps avec lui, d'offrir des cadeaux, et de lui donner un nom personnalisé pour qu'il se sente vraiment chez lui.

Croyez en la magie des souhaits avec le Star Path « Adventures in Never Land » ! Passez du temps avec Peter Pan, réalisez des tâches pour débloquer des tenues inspirées des pirates et sirènes, des objets de déco inédits, des cosmétiques et des Dream Styles pour Goofy et Minnie.

Chasseurs de trésors, à vos marques ! Le nouvel événement « Troves of Treasure » est lancé : trouvez des cartes au trésor dans votre vallée, résolvez des énigmes et gagnez de superbes récompenses.

La boutique de Picsou propose également de nouveaux objets chaque jour… ouvrez l'œil !

Événement « Summer Sizzle » : que serait l'été sans guimauves grillées au coin du feu ? Cet événement ramène les marshmallows, des douceurs estivales et de nouvelles récompenses saisonnières.

Partez à l'aventure estivale avec les défis hebdomadaires DreamSnaps, intégrés dans Mysteries of Skull Rock.

Boutique Premium : Des objets optionnels limités sont disponibles, dont le bundle River Kit qui vous permet de créer vos propres cours d'eau ! Autre nouveauté : Le Companion Bundle de Max, le chien du film La Petite Sirène, désormais disponible comme compagnon animal. Max vous suit dans vos aventures et peut creuser à proximité grâce à une capacité exclusive. Le bundle comprend aussi plusieurs meubles nautiques. De nouveaux Moonstone Packs saisonniers sont proposés pour une durée limitée, avec des cosmétiques différents à venir dans les futures mises à jour.

Améliorations Amitié avec les Compagnons Vous pouvez désormais améliorer l'amitié avec vos compagnons à fourrure, à plumes ou à écailles ! Gagnez des niveaux, obtenez des récompenses, et laissez-les ramasser des ressources spécifiques : Écureuils : fruits Lapins : légumes Tortues : fruits de mer Sunbirds : fleurs Renards et crocodiles : poissons Ratons laveurs et créatures féeriques : gemmes Corbeaux : sols Capybaras, serpents et singes : pièces temporelles Chouettes, bébés dragons, pégases : extraits Chiens : bâtons

Certains compagnons Disney spéciaux peuvent ne pas suivre ces catégories et offrir des récompenses uniques une fois l'amitié maximale atteinte.

À mesure que leur amitié progresse, les compagnons peuvent agrandir votre inventaire ou rapporter plus de ressources quand ils sont équipés. Vous pouvez aussi personnaliser le nom de n'importe quel compagnon régulier. Tous les compagnons apparaissent désormais dans une section dédiée du menu Collections. Décoration Tuiles diagonales : Vous pouvez désormais placer des chemins en diagonale, avec un basculement fluide entre les modes droit et diagonal.

Grille élargie : Plus de tuiles pour une plus grande liberté dans le mode décoration.

Maisons stylées : Vos maisons personnalisées peuvent maintenant être placées hors de la Vallée, dans les zones d'extension, y compris sur les îles flottantes. Autres Photo Mode : Vous pouvez maintenant vous asseoir pour prendre des photos, avec de nouvelles options de retouche pour des clichés parfaits.

Souvenirs : Un shard de mémoire est désormais garanti à chaque fois qu'un orbe est reçu (sauf si l'activité concernée est déjà complétée). Plus de chances d'obtenir un orbe en arrosant des fleurs fanées.

Bundles recommandés : La section « recommandé » de la boutique affiche désormais 6 bundles.

Équilibrage de l'atelier de craft : Coût en Dreamlight pour déconstruire certains objets ajusté, notamment les chemins.

Sauvegarde croisée : Le cross-save arrive enfin sur PlayStation, avec Mysteries of Skull Rock. Corrections Quête « Furniture Fluster » : Correction quant à un problème lié au vase introuvable et banc rouge inatteignable.

Quête « Mannequin Madness » : Correction quant à un problème lié à la disparition du mannequin et des chaussons du Chat du Cheshire non enregistrés.

Quête « Books with No Pictures » : Correction d'un problème lié au livre Pop-up qui disparaissait.

Quête « The Spark of Imagination » : Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression.

Les skins de maison ne s'affichent plus à l'intérieur du logement du joueur.

Correction d'un problème lié au fait que les joueurs ne pouvaient plus retirer les objets de « Flower Play Table ».

Quête « Mannequin Madness » : Correction d'un problème lié au fait que les « Cheshire Cat Slippers » n'étaient pas enregistrés comme achetés pour certains joueurs.

Correction d'un problème lié à la fabrication de tasses à thé.

Correction d'un problème lié au fait que les joueurs ne pouvaient plus mettre d'ingrédients dans la marmite.

Correction d'un problème lié au message « Lost and Found ».

Correction d'un problème lié au fait que la maison d'Aladdin et Jasmine n'était pas enregistrée comme complète pour certains joueurs.

Quête « Monkey Business » : Correction d'un problème lié au ramassage de gemmes qui n'était pas reconnu.

Quête « Chaos in the kitchen » : Correction d'un problème qui bloquait les joueurs lors du ramassage d'item à 3/4.

Correction d'un problème lié à la couleur de « Spirit Water Curtain ».

Quête « Teeny, Tiny Problems » : Correction d'un problème lié à l'interaction avec le parfum.

Correction d'un problème lié au tapis qui pouvaient rester bloqués dans le biome « Bind ».

Les shards de mémoire ne se bloquent plus dans les arbres pendant l'événement « Cheshire Chaos ».

Correction d'un problème qui faisait qu'Alice pouvait rester taille mini/maxi après l'interruption d'animation.

Correction d'un problème lié au coût minimum de Dreamlight à l'uncrafting station.

Correction d'un problème lié au mode Photo.

Correction d'un flou sur l'œil de Chat du Cheshire dans une pose spécifique.

Correction d'un problème de clignotement du lit d'Alice sur iPhone/iPad.

Corrections de problèmes liés aux vêtements.

Diverses corrections et améliorations pour l'audio.

Comme vous le savez probablement déjà,accueille très souvent des mises à jour de contenu, et la nouvelle débarque ce 18 juin 2025. Celle-ci, qui est, pour rappel, gratuite, se nommeet introduira diverses nouveautés.Ainsi, le patchajoute un nouveau personnage, à savoir Peter Pan, mais aussi des niveaux d'amitié pour les Compagnons, pour ne citer que ces deux exemples. Vous pouvez retrouver