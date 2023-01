Disney Dreamlight Valley : Liste de tous les poissons et fruits de mer (emplacements et détails)

Liste de tous les poissons et fruits de mer disponibles sur Disney Dreamlight Valley

Bar Emplacement : Prairie tranquille, Forêt du Courage, Plateau ensoleillé, Hauteurs glacées

Précision : En dehors des cercles

Prix de vente : 25 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +150 d'énergie/unité

Baudroie Emplacement : Terres oubliées

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 1 500 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +2 000 d'énergie/unité

Brême Emplacement : Prairie tranquille

Précisions : Cercle blanc ou bleu

Prix de vente : 280 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +700 d'énergie/unité

Brochet Emplacement : Forêt du Courage

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 800 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 500 d'énergie/unité

Calamar Emplacement : Bayou de la Confiance et Terres oubliées

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 500 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 000 d'énergie/unité

Carpe Emplacement : Forêt du Courage et Plateau ensoleillé

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 400 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +800 d'énergie/unité

Cavalos Emplacement : Terres oubliées

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 650 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 300 d'énergie/unité

Crabe Emplacement : Hauteurs glacées

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 600 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 200 d'énergie/unité

Crevette Emplacement : Plage enchantée

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 300 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +750 d'énergie/unité

Doré jaune Emplacement : Plateau ensoleillé

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 1 100 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 700 d'énergie/unité

Espadon Emplacement : Plage enchantée

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 700 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 500 d'énergie/unité

Esturgeon blanc Emplacement : Hauteurs glacées

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 1 200 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 800 d'énergie/unité

Fugu Emplacement : Plage enchantée

Précision : Temps pluvieux

Prix de vente : 900 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 700 d'énergie/unité

Hareng Emplacement : Plage enchantée et Bayou de la Confiance

Précision : Cercle blanc

Prix de vente : 65 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +250 d'énergie/unité

Homard Emplacement : Bayou de la Confiance

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 950 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 600 d'énergie/unité

Morue Emplacement : Plage enchantée, Bayou de la Confiance et Terres oubliées

Précision : En dehors des cercles

Prix de vente : 35 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +150 d'énergie/unité

Perche Emplacement : Forêt du Courage et Plateau ensoleillé

Précision : Cercle blanc

Prix de vente : 80 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +400 d'énergie/unité

Poisson-chat Emplacement : Prairie tranquille

Précision : Cercle orange/doré

Prix de vente : 550 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 200 d'énergie/unité

Saumon Emplacement : Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées

Précision : Cercle blanc ou bleu

Prix de vente : 150 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +500 d'énergie/unité

Sole Emplacement : Terres oubliées

Précision : Cercle blanc

Prix de vente : 200 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +500 d'énergie/unité

Thazard Emplacement : Plage enchantée

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 450 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +800 d'énergie/unité

Thon Emplacement : Bayou de la Confiance et Terres oubliées

Précision : Cercle blanc ou bleu

Prix de vente : 95 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +350 d'énergie/unité

Tilapia Emplacement : Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées

Précision : Cercle bleu

Prix de vente : 600 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +1 150 d'énergie/unité

Truite arc-en-ciel Emplacement : Prairie tranquille et Forêt du Courage

Précision : Cercle blanc

Prix de vente : 50 pièces étoiles/unité

Énergie : Redonne +300 d'énergie/unité

Bar festif Emplacement : Prairie tranquille

Précision : Cercle rouge et vert

Prix de vente : Ne peut pas être vendu

Énergie : Redonne +150 d'énergie/unité

Baudroie festive Emplacement : Terres oubliées

Précision : Cercle rouge et vert

Prix de vente : Ne peut pas être vendu

Énergie : Redonne +2 000 d'énergie/unité

Calamar festif Emplacement : Bayou de la Confiance

Précision : Cercle rouge et vert

Prix de vente : Ne peut pas être vendu

Énergie : Redonne +1 000 d'énergie/unité

Fugu festif Emplacement : Plage enchantée

Précision : Cercle rouge et vert

Prix de vente : Ne peut pas être vendu

Énergie : Redonne +1 700 d'énergie/unité

Saumon festif Emplacement : Plateau ensoleillé

Précision : Cercle rouge et vert

Prix de vente : Ne peut pas être vendu

Énergie : Redonne +500 d'énergie/unité

