Disney Dreamlight Valley : Les différentes bestioles et leur nourriture favorite

Les bestioles et leur nourriture favorite sur Disney Dreamlight Valley

Passereau Où trouver la bestiole : Plateau ensoleillé. Nourriture favorite : Fleurs (détails ci-dessous) Comment apprivoiser un passereau : Il vous suffit de vous approcher d'un passereau pour interagir avec et lui donner sa nourriture favorite. Variantes/Couleurs : Passereau doré : Joubarbe orange Passereau émeraude : Penstemon montant vert Passereau orchidée : Bromélie rose Passereau rouge : Bromélie rouge Passereau turquoise : Impatientes violettes



Écureuil Où trouver la bestiole : Esplanade Nourriture favorite : Cacahuète Comment apprivoiser un écureuil : Approchez-vous d'un écureuil et donnez-lui sa nourriture favorite. Variantes/couleurs : Écureuil blanc Écureuil classique Écureuil gris Écureuil noir Écureuil rouge



Crocodile Où trouver la bestiole : Bayou de la Confiance Nourriture favorite : Homard Comment apprivoiser un crocodile : En vous voyant, le crocodile fuira. Il vous faut vous approcher de lui doucement, après qu'il ait été aux aguets. Répétez l'opération jusqu'à pouvoir interagir avec lui. Variantes/Couleurs : Crocodile blanc Crocodile bleu Crocodile classique Crocodile doré Crocodile rose Crocodile rouge



Lièvre Où trouver la bestiole : Prairie tranquille Nourriture favorite : Carotte Comment apprivoiser un lièvre : En vous voyant, le lièvre fuira. Suivez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête et donnez-lui sa nourriture favorite. Variantes/Couleurs : Lièvre blanc Lièvre brun Lièvre calico Lièvre classique Lièvre noir



Corbeau Où trouver la bestiole : Terres oubliées Nourriture favorite : Repas 5 étoiles Comment apprivoiser un corbeau : Il est possible de donner de la nourriture à un corbeau après que celui-ci ait fini de planer au-dessus de vous. Variantes/Couleurs : Corbeau blanc Corbeau bleu Corbeau brun Corbeau classique Corbeau rouge



Tortue de mer Où trouver la bestiole : Plage enchantée Nourriture favorite : Algue Comment apprivoiser une tortue de mer : Quand vous vous en approchez, la tortue rentre sa tête dans sa carapace. Attendez quelques secondes près d'elle, sans bouger pour pouvoir lui donner sa nourriture favorite. Variantes/Couleurs : Tortue de mer blanche Tortue de mer brune Tortue de mer classique Tortue de mer noire Tortue de mer violette



Renard Où trouver la bestiole : Hauteurs glacées Nourriture favorite : Esturgeon blanc Comment apprivoiser un renard : Les renards sont un peu difficiles à apprivoiser. Pour interagir avec eux et leur donner leur nourriture favorite, vous devez répétez plusieurs fois l'opération suivante : les approcher puis leur courir après une fois qu'ils ont remué la queue et tapé le sol avec leurs pattes. Variantes/Couleurs : Renard blanc Renard bleu Renard classique Renard noir Renard rouge



Raton laveur Où trouver la bestiole : Forêt du Courage Nourriture favorite : Myrtille Comment apprivoiser un raton laveur : Tout comme pour le crocodile, il va falloir vous armer de patience pour approcher un raton laveur. Pour cela, vous devez avancer doucement, pas à pas, lorsque le raton laveur n'est pas aux aguets et n'est pas debout sur ses pattes. Variantes/Couleurs : Raton laveur blanc Raton laveur bleu Raton laveur classique Raton laveur noir Raton laveur rouge



Sur, développé et édité par Gameloft, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer différentes bestioles (dits « critters » en anglais) dans les biomes de la Dreamlight Valley. En leur donnant leur nourriture favorite, lesdeviennent alors des compagnons. Dans ce guide, nous vous expliquonsChaque type dese trouve dans un biome bien spécifique et se décline selon plusieurs variantes/couleurs, sur. Par exemple, sur le soft, vous pourrez croiser un renard blanc un jour et un renard noir, un autre jour. De la même manière, il est possible de rencontrer un crocodile rose, et le lendemain, un crocodile classique. Ainsi, vous l'aurez compris, la présence des différentes variantes d'une mêmevarie en fonction des jours mais aussi de l'heure.Actuellement, les joueurs et les joueuses peuvent apprivoiser 41au total. Dans la liste ci-dessous, nous vous indiquons lesainsi que leuret leur