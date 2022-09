Disney Dreamlight Valley : Le langage des journaux aurait été décrypté

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, développé et édité par Gameloft, est sorti en accès anticipé en ce mois de septembre 2022. Le titre invite les joueurs et les joueuses à découvrir un monde magique peuplé de personnages divers, issus des licences Disney et Pixar, et à accomplir de multiples quêtes afin de redonner la splendeur d'antan à la Vallée.Durant l'aventure, nous sommes également amenés à collecter des souvenirs, dont les « Journaux perdus de Monarque du Passé ». Ces derniers sont écrits dans un langage décrypté. Or, il semblerait qu'un joueur l'est déchiffré. En effet, l'utilisateur Reddit Skissored a récemment partagé un post sur ledit site afin de faire part de sa découverte : il a réussi à décrypter le langage secret d'un desdits journaux. Selon lui, le langage utilisé serait lié l'Atlante, une langue qui a été créée par Marc Okrand pour le film Atlantide, l'Empire perdu de Walt Disney Pictures.Pour le moment, tous les journaux n'ont pas encore été décryptés et certains passages ne sont pas encore très clairs. Mais il y a fort à parier que nous en saurons plus à ce sujet, dans les prochains jours ou semaines. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Nous avons concocté plusieurs guides , sur divers sujets, qui pourraient vous aider si vous vous lancez dans l'aventure développée par Gameloft.