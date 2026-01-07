Disney Dreamlight Valley : Le festival volant d'hiver 2026, comment résoudre les énigmes ?

Nous vous partageons la solution des énigmes proposées lors de l'événement le Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley.

Le Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley

Les dates de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley

Le lieu de l'événement Festival volant d'hiver 2026 et comment s'y rendre

Les énigmes et les solutions de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley

Énigme n°1 et sa solution : le lièvre

Lundi : Chocolat chaud festif à la menthe

Mardi : Chocolat chaud festif à la cerise

Mercredi : Chocolat chaud festif à la myrtille

Jeudi : Chocolat chaud festif à la cerise

Vendredi : Chocolat chaud festif à la menthe

Samedi : Chocolat chaud festif à la myrtille

Dimanche : Chocolat chaud festif à la cerise







Énigme n°2 et sa solution : la fontaine de chocolat chaud

15 chocolats chauds festifs à la myrtille

10 chocolats chauds festifs à la cerise

20 chocolats chauds festifs à la menthe





Énigme n°3 et sa solution : les bonhommes de neige

1 : Nœud

2 : Chapeau (haut de forme)

3 : Casquette

4 : Bonnet

Énigme n°4 et sa solution : lampadaires

Lampadaire vert : Vous pouvez y placer une gemme Péridot brillant.

Lampadaire rouge : Vous pouvez y placer une gemme Grenat brillant ou un Rubis brillant.

Lampadaire bleu : Vous pouvez y placer une gemme Aigue-marine brillante.

Lampadaire jaune : Vous pouvez y placer une gemme Topaze brillante.









Énigme n°5 et sa solution : forteresse gelée

Combien y a t-il de bonhommes de neige sur cette île ? → 10

Quel jour de la semaine notre cher ami, le lièvre des îles, a-t-il envie de chocolat chaud à la cerise → Le dimanche

Quel animal ne figure pas sur le manège ? Un renne

À qui appartiennent les patins à glace en haut à gauche, sur l'étagère à patins ? → Blanche-Neige

Combien y a t-il de Julbocks sur cette île ? → 8





Depuis le début du mois de janvier 2026, les joueurs et les joueuses depeuvent découvrir un tout nouvel événement à durée limitée, soit le(«» en anglais), qui permet de récupérer des récompenses exclusives. Ce nouvel événement propose diverses, disposées dans un lieu bien spécifique. Il se peut, de ce fait, que vous ne sachiez pas comment y participer ni comment résoudre les énigmes.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous donnons, tout en vous apportant divers détails et informations le concernant.Comme annoncé par Gameloft et indiqué en jeu,de cette année a lieu du 7 au 28 janvier 2026 surDurant cet événement à durée limitée de, la communauté est invitée à se rendre dans un endroit particulier, disposant de nombreuses décorations en lien avec les fêtes de fin d'année. Là-bas, les joueurs et les joueuses devront résoudre des énigmes, qui apparaissent progressivement en jeu (nous mettrons cet article à jour, au fur et à mesure. N'hésitez donc pas à revenir).vous demande d'aller sur une île enneigée. Celle-ci est accessible via un portail, présent près du puits de l'Esplanade. Normalement, vous devriez le voir assez facilement et rapidement. Il vous suffit, dès lors, de traverser le portail pour atteindre l'endroit. Autrement, sachez que vous pouvez vous y téléporter en ouvrant le menu en jeu, en cliquant sur « Événements » et en allant sur la page dédiée à l'événement., disponible depuis le 7 janvier dernier, est en lien avec le lièvre qui se déplace dans la zone.. Par exemple, si vous vous connectez àun mercredi, vous devrez donner un Chocolat chaud festif à la myrtille (selon les indications données via un panneau).Vous trouverez les recettes de ces boissons en ouvrant des coffres rouges, disséminés aux quatre coins de cette île. Toutefois, sachez que vous ne pouvez pas les préparer avec des fèves de cacao provenant de la Vallée : vous devez absolument utiliser ceux que vous pouvez ramasser sur l'île (près d'un petit pique-nique). D'ailleurs, vous pouvez également y dénicher des cerises et des myrtilles. L'ensemble de ces ressources réapparaît au bout de quelques minutes.À chaque fois que vous donnez un chocolat chaud festif au lièvre, vous obtiendrez un morceau de Souvenir. Il vous en faudra 4 pour compléter le Souvenir en question. Ce qui signifie que vous devrez lui apporter un chocolat chaud tous les jours (1 fois par jour). La récompense finale est la suivante : Chapeau hivernal taupe., disponible également depuis le 7 janvier, est encore une fois en lien avec du chocolat chaud. Cette fois-ci, vous devez vous approcher d'un stand en bois, qui dispose d'un livre jaune.Normalement, si vous avez déjà résolu l'énigme du lièvre (ci-dessus), vous savez comment préparer ces différentes boissons, étant donné que vous avez déjà récupéré leur recette. Là encore, vous devrez collecter les fèves de cacao festives présentes dans cette zone dédiée. Autrement, il semblerait qu'utiliser les myrtilles et cerises de la Vallée soit possible. La récompense finale est : Fontaine de chocolat hivernale., qui peut être résolue depuis le 7 janvier dernier, concerne, cette fois-ci, les différents bonhommes de neige disponibles dans la zone. Certains d'entre eux disposent de chapeaux bien particuliers. Mémorisez-les. Près de la maison en hauteur, et sur l'un de ces côtés, vous pourrez apercevoir un mur avec 4 chiffres.Si vous avez rentré les bons pictogrammes, vous pourrez récupérer une récompense, qui apparaîtra au sol. Il s'agit, pour être, plus précis de l'item suivant : Bonhomme de neige raffiné., disponible depuis le 14 janvier dernier, est en lien avec les lampadaires présents dans la zone (disséminés aux quatre coins). Il y en a 12 au total. Pour chacun d'entre eux,. Voici quelques exemples pour vous aider à y voir plus clair :Une fois que vous avez réparé les 12 lampadaires, vous obtiendrez en récompense l'élément suivant : Legging hivernal imprimé., disponible depuis le 21 janvier dernier, est en lien avec la maison surélevée/la forteresse, à retrouver dans la zone. Entrez-y, puis parlez au bonhomme de neige, qui vous proposera un quizz spécial. Voici les réponses pour chacune de ses questions :Si vous avez répondu à toutes les questions, vous obtiendrez en récompense un nouveau vêtement, soit le Manteau d'hiver taupe. Vous avez, normalement, terminéRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.