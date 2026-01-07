Disney Dreamlight Valley : Le festival volant d'hiver 2026, comment résoudre les énigmes ?

Nous vous partageons la solution des énigmes proposées lors de l'événement le Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley.
Depuis le début du mois de janvier 2026, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley
peuvent découvrir un tout nouvel événement à durée limitée, soit le Festival volant d'hiver
(« Winter Floating Festival
» en anglais), qui permet de récupérer des récompenses exclusives. Ce nouvel événement propose diverses énigmes
, disposées dans un lieu bien spécifique. Il se peut, de ce fait, que vous ne sachiez pas comment y participer ni comment résoudre les énigmes.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous donnons la solution de toutes les énigmes/casse-têtes de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, tout en vous apportant divers détails et informations le concernant.
Le Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
Les dates de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
Comme annoncé par Gameloft et indiqué en jeu, l'événement le Festival volant d'hiver
de cette année a lieu du 7 au 28 janvier 2026 sur Disney Dreamlight Valley
.
Le lieu de l'événement Festival volant d'hiver 2026 et comment s'y rendre
Durant cet événement à durée limitée de Disney Dreamlight Valley
, la communauté est invitée à se rendre dans un endroit particulier, disposant de nombreuses décorations en lien avec les fêtes de fin d'année. Là-bas, les joueurs et les joueuses devront résoudre des énigmes, qui apparaissent progressivement en jeu (nous mettrons cet article à jour, au fur et à mesure. N'hésitez donc pas à revenir).Le Festival volant d'hiver de Disney Dreamlight Valley
vous demande d'aller sur une île enneigée. Celle-ci est accessible via un portail, présent près du puits de l'Esplanade. Normalement, vous devriez le voir assez facilement et rapidement. Il vous suffit, dès lors, de traverser le portail pour atteindre l'endroit. Autrement, sachez que vous pouvez vous y téléporter en ouvrant le menu en jeu, en cliquant sur « Événements » et en allant sur la page dédiée à l'événement.
Les énigmes et les solutions de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
Énigme n°1 et sa solution : le lièvre
La première énigme de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, disponible depuis le 7 janvier dernier, est en lien avec le lièvre qui se déplace dans la zone. Vous devez lui donner un chocolat chaud bien précis, et ce, en fonction du jour de la semaine
. Par exemple, si vous vous connectez à Disney Dreamlight Valley
un mercredi, vous devrez donner un Chocolat chaud festif à la myrtille (selon les indications données via un panneau).
- Lundi : Chocolat chaud festif à la menthe
- Mardi : Chocolat chaud festif à la cerise
- Mercredi : Chocolat chaud festif à la myrtille
- Jeudi : Chocolat chaud festif à la cerise
- Vendredi : Chocolat chaud festif à la menthe
- Samedi : Chocolat chaud festif à la myrtille
- Dimanche : Chocolat chaud festif à la cerise
Vous trouverez les recettes de ces boissons en ouvrant des coffres rouges, disséminés aux quatre coins de cette île. Toutefois, sachez que vous ne pouvez pas les préparer avec des fèves de cacao provenant de la Vallée : vous devez absolument utiliser ceux que vous pouvez ramasser sur l'île (près d'un petit pique-nique). D'ailleurs, vous pouvez également y dénicher des cerises et des myrtilles. L'ensemble de ces ressources réapparaît au bout de quelques minutes.
À chaque fois que vous donnez un chocolat chaud festif au lièvre, vous obtiendrez un morceau de Souvenir. Il vous en faudra 4 pour compléter le Souvenir en question. Ce qui signifie que vous devrez lui apporter un chocolat chaud tous les jours (1 fois par jour). La récompense finale est la suivante : Chapeau hivernal taupe.
Énigme n°2 et sa solution : la fontaine de chocolat chaud
La deuxième énigme de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, disponible également depuis le 7 janvier, est encore une fois en lien avec du chocolat chaud. Cette fois-ci, vous devez vous approcher d'un stand en bois, qui dispose d'un livre jaune. En interagissant avec, vous apprendrez que la fontaine est vide et que vous devez la remplir des éléments suivants
:
- 15 chocolats chauds festifs à la myrtille
- 10 chocolats chauds festifs à la cerise
- 20 chocolats chauds festifs à la menthe
Normalement, si vous avez déjà résolu l'énigme du lièvre (ci-dessus), vous savez comment préparer ces différentes boissons, étant donné que vous avez déjà récupéré leur recette. Là encore, vous devrez collecter les fèves de cacao festives présentes dans cette zone dédiée. Autrement, il semblerait qu'utiliser les myrtilles et cerises de la Vallée soit possible. La récompense finale est : Fontaine de chocolat hivernale.
Énigme n°3 et sa solution : les bonhommes de neige
La troisième énigme de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, qui peut être résolue depuis le 7 janvier dernier, concerne, cette fois-ci, les différents bonhommes de neige disponibles dans la zone. Certains d'entre eux disposent de chapeaux bien particuliers. Mémorisez-les. Près de la maison en hauteur, et sur l'un de ces côtés, vous pourrez apercevoir un mur avec 4 chiffres. Approchez-vous en et interagissez avec chaque élément pour composer cette série
:
- 1 : Nœud
- 2 : Chapeau (haut de forme)
- 3 : Casquette
- 4 : Bonnet
Si vous avez rentré les bons pictogrammes, vous pourrez récupérer une récompense, qui apparaîtra au sol. Il s'agit, pour être, plus précis de l'item suivant : Bonhomme de neige raffiné.
Énigme n°4 et sa solution : lampadaires
La quatrième énigme de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, disponible depuis le 14 janvier dernier, est en lien avec les lampadaires présents dans la zone (disséminés aux quatre coins). Il y en a 12 au total. Pour chacun d'entre eux, vous devez y placer une gemme brillante dont la couleur correspond à celle du lampadaire en question
. Voici quelques exemples pour vous aider à y voir plus clair :
- Lampadaire vert : Vous pouvez y placer une gemme Péridot brillant.
- Lampadaire rouge : Vous pouvez y placer une gemme Grenat brillant ou un Rubis brillant.
- Lampadaire bleu : Vous pouvez y placer une gemme Aigue-marine brillante.
- Lampadaire jaune : Vous pouvez y placer une gemme Topaze brillante.
Une fois que vous avez réparé les 12 lampadaires, vous obtiendrez en récompense l'élément suivant : Legging hivernal imprimé.
Énigme n°5 et sa solution : forteresse gelée
La cinquième énigme de l'événement Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
, disponible depuis le 21 janvier dernier, est en lien avec la maison surélevée/la forteresse, à retrouver dans la zone. Entrez-y, puis parlez au bonhomme de neige, qui vous proposera un quizz spécial. Voici les réponses pour chacune de ses questions :
- Combien y a t-il de bonhommes de neige sur cette île ? → 10
- Quel jour de la semaine notre cher ami, le lièvre des îles, a-t-il envie de chocolat chaud à la cerise → Le dimanche
- Quel animal ne figure pas sur le manège ? Un renne
- À qui appartiennent les patins à glace en haut à gauche, sur l'étagère à patins ? → Blanche-Neige
- Combien y a t-il de Julbocks sur cette île ? → 8
Si vous avez répondu à toutes les questions, vous obtiendrez en récompense un nouveau vêtement, soit le Manteau d'hiver taupe. Vous avez, normalement, terminé toutes les énigmes en lien avec le Festival volant d'hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
commentaires (2)
Bonjour, de mon côté, j'ai essayé de donner les 4 le même jour, mais cela ne semble pas fonctionner. Il est donc grandement possible qu'il faille en donner 1 par jour pour terminer l'énigme et récupérer la récompense.
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce guide! Pour le lièvre est ce qu'il faut donner un chocolat chaud par jour ou les 4 dans la même journée sont possibles?