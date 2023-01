Disney Dreamlight Valley : La prochaine mise à jour pourrait améliorer le système de stockage

We were wondering... would you like us to add expanded storage management in an upcoming update? 👀 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) January 18, 2023

Sur, développé et édité par Gameloft, les joueurs et les joueuses doivent récupérer de très nombreuses ressources pour fabriquer certains objets ou accomplir des quêtes. Ce qui demande d'avoir une bonne organisation et surtout plusieurs espaces de stockage. D'ailleurs, la capacité de certains coffres est, actuellement, plutôt faible. Néanmoins, il semblerait que les développeurs aient prévu d'améliorer cet aspect du jeu.En effet, sur le compte officiel Twitter du jeu, nous pouvons voir un. Celui-ci pose la question suivante : « Nous nous demandions... Voudriez-vous que nous ajoutions une gestion de stockage étendue dans une prochaine mise à jour ? ». Les réponses proposées, soient « Oui ! », « Oui s'il vous plaît !! », « Absolument !!! » et « Autre (mais oui !!!!) », indiquent donc que la question est en réalité rhétorique. Ce qui voudrait dire queNéanmoins, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations précises. De ce fait, nous ne savons pas encore si la capacité des coffres sera améliorée ou encore si d'autres espaces de stockage seront ajoutées sur le jeu. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés. Notons également, qu'au début du mois de janvier, nous avons appris que la prochaine mise à jour nous permettra de modifier la couleur de la façade de notre maison Pour rappel, Disney Dreamlight Valley, qui est arrivé en accès anticipé en septembre 2022, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Si vous débutez votre aventure sur le soft, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du jeu, qui pourraient vous aider.