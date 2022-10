Disney Dreamlight Valley : La possibilité d'interagir avec les compagnons (bestioles) pourrait arriver

Hey Valley Villagers! We've been wondering...



, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre sur la plupart des plateformes de jeu. Durant leur aventure sur le soft, les joueurs et les joueuses doivent accomplir différentes quêtes pour les PNJ et peuvent aussi rencontrer divers petits animaux (bestioles). Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'est pas possible d', à partir du moment où ils sont devenus des compagnons.Néanmoins, les développeurs de chez Gameloft envisagent. En effet, récemment, le studio a interrogé la communauté à ce sujet, notamment à travers un sondage publié sur le compte officiel Twitter du jeu : « Hey Villageois de la Vallée ! Nous nous sommes demandés... Aimeriez-vous avoir la possibilité d'interagir avec vos compagnons (animaux) ? ». Les réponses proposées laissent, d'ailleurs, sous-entendre que le Gameloft a déjà travaillé sur ce point et que, prévue pour cet automne.Au sujet de cette mise à jour, nous savons déjà que celle-ci devrait introduire un tout nouveau personnage à Disney Dreamlight Valley, soit l'antagoniste du film d'animation Le Roi Lion, Scar. Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas encore indiqué sa date de sortie officielle et précise. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès qu'elle sera dévoilée.Rappelons que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Le titre est disponible dans le Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.