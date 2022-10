Disney Dreamlight Valley : La mise à jour « Scar's Kingdom » est disponible

La mise à jour « Scar's Kingdom » est disponible

#DisneyDreamlightValley Update 1 - Scar's Kingdom is now LIVE!✨



Featuring a new story expansion, Star Path, and various fixes and improvements, this Update has tricks and treats for all! Read more here: https://t.co/lnt5bZhzQt pic.twitter.com/fglvK66aA2 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 19, 2022

, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre 2022. Disponible sur plusieurs plateformes de jeu et à retrouver dans le Xbox Game Pass, le titre profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs. D'ailleurs, ces derniers viennent tout juste de déployer, apportant de, sur Disney Dreamlight Valley.Comme l'indique l'intitulé, cette mise à jour gratuite introduit uniconique sur le titre :, du film d'animation Le Roi Lion. Ce dernier est à retrouver dans le biome Le Plateau Ensoleillé. Évidemment, qui dit nouveau personnage dit. Celles-ci sont en lien avec la région précédemment citée de la Vallée mais aussi avec « The Pillar of Nurturing » : les joueurs et les joueuses doivent aider à Scar à redonner au Plateau Ensoleillé sa splendeur d'antan. Ce qui amènera ces derniers à, par exemple, explorerde cette zone.De plus, ce patch majeur apporte: en accomplissant différents objectifs, les joueurs pourront débloquer desayant pour thématique la fête d'Halloween et les Vilains des films Disney. Par ailleurs, desont disponibles dans la boutique de Picsou, entre autres.Finalement, les développeurs de chez Gameloft ont profité de cette mise à jour pour apporter de nombreux. Le patch notes complet étant plutôt conséquent, nous vous invitons à le consulter sur le site officiel si vous désirez plus de détails.Pour rappel, Disney Dreamlight Valley est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.