Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » du 4 décembre 2024

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 décembre 2024 à 15h19
Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sew Delightful », débarquant le 4 décembre 2024 sur Disney Dreamlight Valley, afin d'en profiter dès son lancement.
Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » du 4 décembre 2024
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, va avoir le droit à une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, le 4 décembre 2024. Il s'agit, plus précisément, du patch nommé « Sew Delightful » en anglais et « Charmante sous toutes les coutures » dans la langue de Molière. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. De ce fait, certaines personnes se demandent quelle est l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley

Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley devrait sortir aux alentours de 15h (heure française), le 4 décembre 2024. Toutefois, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass de Disney Dreamlight Valley.

De ce fait, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de télécharger la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley. La communauté pourra lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch, une fois le téléchargement terminé. À l'heure actuelle, le studio de développement Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.

Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Sew Delightful » sur Disney Dreamlight Valley

  • Un nouveau personnage : Sally du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack.
  • Quatre îles volantes/flottantes, sur lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent placer des maisons et aménager l'environnement à leur guise.
  • Un nouveau Star Path.
  • De nouveaux items dans la boutique de Picsou.
  • L'événement de Noël.
  • Diverses améliorations et corrections.
Rendez-vous le 4 décembre 2024, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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