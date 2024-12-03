Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » du 4 décembre 2024

Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sew Delightful », débarquant le 4 décembre 2024 sur Disney Dreamlight Valley, afin d'en profiter dès son lancement.

Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley

Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Sew Delightful » sur Disney Dreamlight Valley

Un nouveau personnage : Sally du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack.

Quatre îles volantes/flottantes, sur lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent placer des maisons et aménager l'environnement à leur guise.

Un nouveau Star Path.

De nouveaux items dans la boutique de Picsou.

L'événement de Noël.

Diverses améliorations et corrections.

Get ready to patch together a new friendship with Sally as she joins the Valley in the Sew Delightful update, arriving December 4th! 🧵 pic.twitter.com/FSVucG3l9l — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 1, 2024

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft,, va avoir le droit à, le 4 décembre 2024. Il s'agit, plus précisément,. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. De ce fait, certaines personnes se demandentSelon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie,. Toutefois, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass deDe ce fait, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de télécharger. La communauté pourra lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch, une fois le téléchargement terminé. À l'heure actuelle, le studio de développement Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.Rendez-vous le 4 décembre 2024, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.