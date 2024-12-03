Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » du 4 décembre 2024

Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sew Delightful », débarquant le 4 décembre 2024 sur Disney Dreamlight Valley, afin d'en profiter dès son lancement.
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley
, va avoir le droit à une nouvelle mise à jour majeure et gratuite
, le 4 décembre 2024. Il s'agit, plus précisément, du patch nommé « Sew Delightful » en anglais et « Charmante sous toutes les coutures » dans la langue de Molière
. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. De ce fait, certaines personnes se demandent quelle est l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley
.
Heure de sortie de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley
Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley devrait sortir aux alentours de 15h (heure française), le 4 décembre 2024
. Toutefois, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass de Disney Dreamlight Valley
.
De ce fait, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de télécharger la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley
. La communauté pourra lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch, une fois le téléchargement terminé. À l'heure actuelle, le studio de développement Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.
Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Sew Delightful » sur Disney Dreamlight Valley
- Un nouveau personnage : Sally du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack.
- Quatre îles volantes/flottantes, sur lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent placer des maisons et aménager l'environnement à leur guise.
- Un nouveau Star Path.
- De nouveaux items dans la boutique de Picsou.
- L'événement de Noël.
- Diverses améliorations et corrections.
Rendez-vous le 4 décembre 2024, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley
. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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