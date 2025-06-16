Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Mysteries of Skull Rock », débarquant le 18 juin 2025, sur Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie de la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » de Disney Dreamlight Valley

Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » de Disney Dreamlight Valley

Un nouveau personnage : Peter Pan.

De nouvelles quêtes d'amitié et récompenses liées à Peter Pan.

Un nouveau Star Path.

Des niveaux d'amitié avec les compagnons.

La fonctionnalité cross-save sur consoles PlayStation.

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft,. Il s'agit, pour être plus précis, dudans la langue de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisonsD'après l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie,. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass deDe ce fait, à partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger. Une fois le téléchargement fini, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveaux contenus apportés par ce nouveau patch. À l'heure actuelle, le studio de développement Gameloft n'a pas révélé de détails concernant le poids de cette nouvelle mise à jour, qui est, pour rappel, gratuite.Rendez-vous donc le 18 juin 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.