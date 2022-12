Disney Dreamlight Valley : Gaufres au chocolat, quelle est la recette ?

Recette des Gaufres au chocolat sur Disney Dreamlight Valley

Lait

Emplacement : À acheter via le garde-manger du restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 230 pièces étoiles/unité.

Œuf Emplacement : À acheter via le garde-manger du restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 220 pièces étoiles/unité.

Fève de cacao

Emplacement : À collecter sur les arbres dans le biome Plateau ensoleillé.

Blé

Emplacement : À acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : 1 pièce étoile/graine de blé.



Divers plats de résistance, boissons et desserts peuvent être préparés sur, développé et édité par Gameloft. Parmi les desserts, nous retrouvons notamment les. Bien quesoit assez facile à trouver, nous vous l'indiquons dans ce qui suit, afin de vous faire gagner du temps.Préparer des, sur, n'est pas très difficile, en réalité. Néanmoins, pour cela, il est impératif d'avoir accès au biome Plateau ensoleillé ainsi qu'au restaurant de Ratatouille. En effet, ce n'est que via le garde-manger dudit bâtiment que vous pourrez obtenir deux des quatre ingrédients demandés. Mais, sans plus tarder, voiciDès que vous avez ces aliments dans votre inventaire, allez à un poste de cuisine (celui de votre choix). Sélectionner les quatre ingrédients précédemment cités puis cliquez sur « Commencer à cuisinier » (un charbon est exigé).C'est ainsi que vous avez, normalement, obtenu des. À titre informatif, ce dessert possède la note de 4 étoiles et sa description est la suivante : « Gaufres moelleuses couvertes de coulis de chocolat ». Si vous mangez des, vous récupérerez 2 223 d'énergie. En vendant cet dessert, vous pourrez obtenir 735 pièces étoiles.Disponible en accès anticipé depuis septembre 2022,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, n'hésitez pas à consulter nos guides , pouvant vous aider sur plusieurs aspects du jeu.