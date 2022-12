Disney Dreamlight Valley : Gâteau à la carotte, quelle est la recette ?

Recette du Gâteau à la carotte sur Disney Dreamlight Valley

Blé Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine de blé : 1 pièce étoile/unité. Blé : 3 pièces étoiles/unité.

Carotte Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine de carotte : 10 pièces étoiles/unité.

Canne à sucre

Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : Graine de canne à sucre : 5 pièces étoiles/unité.

Œuf Emplacement : À acheter via le garde-manger dans le restaurant « Chez Rémy ». Coût : 220 pièces étoiles/unité.



, développé et édité par Gameloft, propose une grande variété de repas, boissons, desserts que les joueurs et les joueuses peuvent préparer afin de regagner de l'énergie, accomplir des quêtes ou bien pour gagner des pièces étoiles. D'ailleurs, pour chaque plat, il vous faut trouver la recette. Pour vous faire gagner du temps, nous vous donnons ci-dessous, surPréparer le dessert, sur, demande des ingrédients à retrouver dans certains biomes. Il convient, notamment, d'avoir débloqué la Plage enchantée et d'avoir accès au garde-manger dans le restaurant de Ratatouille.Notons que les graines et légumes/ingrédients proposés via les stands de Dingo changent régulièrement. Ainsi, il se peut qu'un jour, Dingo ne propose à la vente que les graines d'undit ingrédient, et non le produit fini.À partir du moment où vous avez ces ingrédients dans votre inventaire, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à un poste de cuisine (celui de votre maison ou celui du restaurant de Ratatouille). Sélectionnez-les et plongez-les dans la marmite face à vous. Pour finir, cliquez sur « Commencer à cuisiner » (nécessite un charbon).Vous avez normalement obtenu un, qui est un plat 4 étoiles. Sa description est la suivante : « Un délicieux gâteau aux carottes et à la cannelle ». Notons, pour conclure, que manger unredonne 908 d'énergie ou plus. Revendre ce dessert vous permet d'obtenir 427 pièces étoiles ou plus.Disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2022,est à retrouver sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est également disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.