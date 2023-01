Disney Dreamlight Valley : Galets, où et comment en obtenir ?

Obtenir des galets sur Disney Dreamlight Valley

Sur, vous aurez besoin de différentes ressources (bois, pierre, gemmes, argile, etc.) afin de crafter des items bien précis ou bien pour terminer des quêtes données par les personnages. Ainsi, dans certains cas, vous aurez besoin de. Dans ce guide dédié, nous vous expliquons, sur le titre de Gameloft.Trouver des, sur, n'est pas bien difficile en réalité. Pour autant, cette ressource n'est disponible que dans certains biomes de la Dreamlight Valley : la Plage enchantée, la Forêt du Courage, le Plateau ensoleillé et dans les Terres oubliées. Ainsi, si vous avez besoin de récupérer des, veillez à avoir débloqué au moins l'une des régions citées précédemment.Si tel est le cas, allez dans l'un de ces biomes et équipez votre pelle. Utilisez l'outil sur le sol pour creuser un trou. À la Plage enchantée, vous pouvez tout aussi bien creuser dans le sable que dans l'herbe. C'est donc en réalisant cette action que vous pourrez récupérer des. Notons que vous n'obtiendrez pas cet item, à chaque coup de pelle. De ce fait, n'hésitez pas à répéter cette opération autant de fois que nécessaire.La description en jeu de cette ressource est la suivante : « Il faut beaucoup de galets pour faire une montagne... ». Lespeuvent être revendus à Dingo, via l'un de ses stands. Ce dernier vous les rachètera 10 pièces étoiles l'unité. Ce qui est peu, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, nous vous conseillons plutôt de les garder car, comme dit précédemment, cet item vous sera demandé dans diverses quêtes.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Plusieurs guides , sur différents aspects du soft (ressources, matériaux, recettes, quêtes, personnages, etc.), sont disponibles dans nos colonnes.