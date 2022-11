Disney Dreamlight Valley : Frites, quelle est la recette ?

Recette des Frites sur Disney Dreamlight Valley

Pomme de terre Emplacement : Graines ou pommes de terre à acheter via le stand de Dingo, dans le biome Terres oubliées.

Colza Emplacement : À retrouver à l'achat au stand de Dingo, dans la Forêt du Courage.



Sur, les joueurs et les joueuses peuvent actuellement cuisiner jusqu'à 165 plats (boissons, desserts, plats de résistance). Au vu de ce nombre plus que conséquent, et si vous souhaitez cuisiner des, nous vous faisons gagner du temps en vous expliquantdans ce qui suit.Préparersurn'est pas si difficile, car vous avez seulement besoin de rassembler deux ingrédients. Néanmoins, ils ne peuvent être obtenus que dans des biomes bien spécifiques, à savoir les Terres oubliées et la Forêt du Courage. Mais, sans plus tarder, voicisur le titre de Gameloft :Une fois que vous avez récupéré ces deux ingrédients, vous pouvez vous rendre au poste de cuisine de votre choix. Interagissez avec la structure puis plonger les items dans la marmite face à vous. Veillez à posséder du charbon, dans votre inventaire. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Commencer à cuisiner ».C'est ainsi que vous obtiendrez. À titre informatif, il s'agit d'un plat 2 étoiles dont la description est : « Frites de pomme de terre parfaitement assaisonnées ». En mangeant, vous récupérerez 342 d'énergie. Vendre ledit plat vous fait gagner 304 pièces étoiles.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le jeu de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.