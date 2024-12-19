Disney Dreamlight Valley Événement Le plaisir d'offrir : La quête secrète du Bonhomme de neige, comment la terminer ?

Nous vous expliquons comment terminer la quête secrète du bonhomme de neige, liée à l'événement « Le plaisir d'offrir » 2024, sur Disney Dreamlight Valley.

Comment terminer la quête secrète du bonhomme de neige de l'événement « Le plaisir d'offrir » de Disney Dreamlight Valley ?

Trouvez un coffre rouge dans votre Vallée. De notre côté, nous l'avons trouvé devant l'entrée de la boutique de Picsou, à l'Esplanade.

Récupérez le souvenir, qui sort du coffre. Celui-ci vous donne des indices, notamment en ce qui concerne les ressources nécessaires pour fabriquer le bonhomme de neige.







Vous devez dès lors rassembler les éléments suivants, pour respecter les différentes étapes proposées : Première étape/Étape A : Boules de neige x 50 S'obtient dans le biome Hauteurs glacées, et plus précisément en utilisant la pioche sur les pics de glace. Une fois que vous les avez, retournez dans les Hauteurs glacées. Et cherchez une grosse boule de neige au sol (emplacement aléatoire). Placez-y les 50 boules de neige. Deuxième étape/Étape B : Bois dur x 4 À ramasser dans les biomes suivants : Forêt du Courage, Bayou de la Confiance, Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées. Tissu x 23 À confectionner, à partir de coton, via une station d'artisanat. Pissenlit x 18 À collecter dans le biome l'Esplanade. Dès que vous avez tout cela dans votre inventaire, allez placer l'ensemble de ces éléments dans la grosse boule de neige, présente dans les Hauteurs glacées. Troisième étape/Étape C : Lys de la passion vert x 10 À récupérer dans le biome Hauteurs glacées. Tissu x 15 Carotte x 1 Vous pouvez en acheter au stand de Dingo, présent dans la Prairie tranquille. Pour finir, mettez tous ces items dans la grosse boule de neige des Hauteurs glacées.



Le jeu de simulation de Gameloft,, a accueilli, il y a très peu de temps,. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, réaliser certaines tâches afin de collecter diverses récompenses et ont également la possibilité de se lancer dansD'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, pas à pas,L'événement « Le plaisir d'offrir »/« Gift of Giving » depropose une mission spéciale, qui ne figure pas dans la liste des tâches. Celle-ci est liée à un bonhomme de neige, à l'apparence spécifique. Mais, sans plus tarder, voici les différentes étapes à respecter pourVous avez, ainsi, terminé ce(« Mad Hatter Snowman » en anglais), qui est une